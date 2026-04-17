人生必學的3個「惡人特質」！別讓善良吞噬妳的情緒能量

記者李薇／台北報導 圖／limjjy2 IG

在人際關係中，過度在意他人想法，往往會讓自己陷入情緒內耗，久而久之不僅疲憊，還可能失去自我，其實所謂的「惡人特質」對某些人來說，是讓自己更放鬆的方式，並不是鼓勵傷害別人，而是學會適度抽離、不過度承擔他人情緒，讓自己活得更輕鬆自在，當你開始練習「不那麼好說話」，反而更能守住界線。

1.「適度冷漠」不把所有情緒都往心裡收



在人際互動中，並不是每一句話、每一個情緒都需要你去消化與回應，學會適度冷漠，代表你有能力分辨哪些是屬於自己的責任，哪些只是他人的情緒投射，不再因為別人的一句話反覆內耗，也不輕易被情緒牽動，反而能讓內心保持穩定與清晰。

2.「敢於拒絕」不再為了討好而委屈自己



很多人習慣當好人，卻在不斷答應中消耗自己，真正成熟的人，懂得在不舒服時說「不」，拒絕不是自私，而是對自己負責，當你不再勉強配合、不再為了迎合他人而犧牲時間與精力，生活反而會變得更有餘裕，人際關係也會更健康。

3.「不過度解釋」讓不理解你的人繼續誤會



不是所有人都需要理解你，也不是每件事都值得解釋，過度說明只會讓自己更加疲累，甚至陷入自我懷疑，當你學會不急著辯解、不急著證明，保留自己的能量給真正重要的人與事，反而能讓心境更加從容，也更有掌控感。