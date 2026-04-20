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比戀愛腦更可怕的是「工作腦」！3大徵兆：休假不知做什麼、沒看訊息總焦慮

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

在高壓與效率至上的時代，「工作至上」似乎成了一種被默認的價值，但當生活只剩下工作，甚至連休息都無法真正放鬆時，就可能落入所謂的「工作腦」，這種狀態看似努力上進，實際上卻讓人長期處於焦慮與內耗之中，不僅影響生活品質，也可能拖垮心理健康，比起戀愛腦的情緒依附，工作腦更隱性卻更難察覺，以下三大徵兆值得留意。

▲。（圖／IG）

1.「沒有工作就不知道怎麼生活」休息變成空白焦慮

當你的日常幾乎被工作填滿，一旦空下來反而不知到要做什麼，不僅沒有任何想要做的事情，也沒有任何興趣，代表生活重心早已過度傾斜，缺乏興趣與自我連結，長期下來容易讓人失去對生活的感知與熱情。

2.「無條件接工作」把不公平合理化

面對不合理的工作分配，總是習慣默默承擔，甚至在做不到時反過來責怪自己能力不足，這其實是一種過度內化責任的表現，忽略了職場本該存在的界線與公平，久而久之不僅消耗自信，也容易被持續壓榨。

3.「無法真正下班」被訊息綁架的生活

即使在休假或下班時間，仍不斷查看手機、擔心錯過工作訊息，看似負責任，實際上是無法抽離的焦慮狀態，長期讓大腦處於待命模式，難以真正放鬆與恢復，最終影響身心健康與工作效率。

關鍵字：

工作, 職場

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