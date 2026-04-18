和《逐玉》張凌赫戴情侶款　最帥寶格麗大使同款珠寶全清單整理

文／美人圈

古裝劇《逐玉》爆火後，全網掀起一陣「張凌赫效應」，不只劇中武安侯造型掀起模仿風潮，戲外張凌赫同款珠寶也成為搶手爆款！今年初正式加入Bvlgari寶格麗大家庭的張凌赫私服穿搭也完美駕馭多款品牌經典珠寶，更讓眾多侯夫人都心動想入手。這次就一起盤點張凌赫佩戴過的寶格麗珠寶，看看男神同款究竟有多迷人。

▲張凌赫同款珠寶成為搶手爆款。（圖／IG@zhanglinghe__1230）

張凌赫私下偏愛「寶格麗經典款」！

誰說男生不能戴珠寶？隨著時尚風格越來越多元，珠寶早已不再只是女性的專屬配件，像張凌赫就擅長運用寶格麗經典珠寶，像是B.zero1、Serpenti系列等作為造型亮點，透過俐落的疊戴技巧，讓整體穿搭更顯層次與份量感，恰到好處的疊帶方式也再次證明男生佩戴珠寶同樣能展現自信與魅力。

▲張凌赫私下偏愛寶格麗經典款。（圖／IG@zhanglinghe__1230）



張凌赫同款寶格麗珠寶：B.zero1 系列

張凌赫私服出鏡率最高的單品非寶格麗的B.zero1系列，可說是男士珠寶中的經典代表。以羅馬圓形競技場為靈感的螺旋設計，結合俐落線條與現代感十足的結構，不僅展現品牌標誌性的建築美學，也完美襯托出張凌赫沉穩又帶點率性的紳士氣質。無論是單戴展現極簡風格，或透過不同尺寸項鍊的疊戴，都能為整體造型增添份量感與時尚層次，是許多男士入門珠寶的熱門首選。

▲寶格麗 B.zero1 項鏈，NT$206,500。（圖／IG@zhanglinghe__1230、Bvlgari）

▲寶格麗 B.zero1 項鏈，NT$79,400。（圖／張凌赫微博、Bvlgari）

▲寶格麗 B.zero1 三環戒指，NT$104,000。（圖／IG@zhanglinghe__1230、Bvlgari）

▲寶格麗 B.zero1 三環戒指 18K 黃金，NT$171,300。（圖／IG@zhanglinghe__1230、Bvlgari）

張凌赫同款寶格麗珠寶：Serpenti 系列

張凌赫除了偏愛B.zero1系列，也曾佩戴寶格麗辨識度極高的Serpenti系列。以靈蛇為靈感的設計線條流暢又有個性，本身就很吸睛。搭配簡約造型時，Serpenti反而更能成為整體亮點，讓男生戴珠寶看起來既時髦又有氣場。且相比B.zero1的剛硬感，Serpenti系列多了一點靈動與流線感，女生佩戴同樣優雅迷人，很適合當作情侶放閃珠寶！

▲寶格麗 Serpenti Viper 系列 白K金手環，NT$247,800。（圖／Bvlgari）

▲寶格麗 Serpenti Viper 系列 玫瑰金鑲鑽手環，NT$417,800。（圖／張凌赫微博）

▲寶格麗 Bvlgari Serpenti 玫瑰金胸針，NT$453,300。（圖／IG@zhanglinghe__1230、Bvlgari）

▲寶格麗 Bvlgari Serpenti Viper系列 玫瑰金鑲鑽戒指，NT$136,200、寶格麗 Bvlgari Serpenti Viper系列 玫瑰金鑲鑽項鍊，NT$312,000。（圖／Bvlgari）

張凌赫同款寶格麗珠寶：Bvlgari Bvlgari系列

張凌赫在另一組形象照中，則是戴上寶格麗另一個經典Bvlgari Bvlgari系列。該系列誕生於1970年代，設計靈感來自古羅馬錢幣，將品牌標誌性的Logo化作外圈刻印，成為極具辨識度的設計亮點。同時透過寶石與不同材質的巧妙搭配，營造出鮮明的對比效果，也讓整體視覺更顯層次與質感。這次他選擇紅色配色款式，在俐落造型中多了一抹亮點，也讓整體看起來更有存在感。

▲寶格麗 Bvlgari Bvlgari系列 黃K金紅玉髓項鍊。（圖／Bvlgari）

▲寶格麗 Bvlgari Bvlgari系列 紅玉髓與珍珠母貝手鍊，NT$71,200。（圖／Bvlgari）

延伸閱讀

陸劇10位「淡顏系」頂級帥哥！《逐玉》張凌赫&肖戰&楊洋是淡顏天花板，第10位確實耐看

鄺玲玲是誰？為何突然爆紅？LingOrm女女CP爆火＋港泰混血神顏圈粉關鍵一次看

SAMBA 球鞋熱潮不退！adidas Originals 最新 SAMBA 配色清單，宋雨琦同款水鑽版必搶！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。