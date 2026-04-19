2026清爽防曬推薦！潤色＆透明款一次看　不黏又提亮油肌也能安心擦

文／美人圈

夏天防曬真的不能偷懶！這篇整理2026寶雅防曬推薦清單，從潤色防曬、透明防曬到高係數清爽款一次網羅，不論你是油肌、乾肌還是敏感肌，都能找到適合自己的命定防曬。開架人氣品牌、平價高CP值好用款通通有，學生、小資族也能輕鬆入手，想買防曬直接照這篇挑就對了！

寶雅「潤色防曬」推薦

ALLIE 持采長豔UV高效防曬飾底乳

防曬係數：SPF50+ / PA++++

強力抗汗、耐磨擦！這款添加美容液保濕成分，好推勻、清爽不黏膩的同時還帶有如濾鏡般的自然潤色效果，視覺肌膚自然透亮，有感修飾毛孔，直接單擦或後續疊加底妝都沒問題，加上長達8小時持久不易脫妝，讓人一抹輕鬆擁有日系透明妝感。貼心推出多款色系，各膚色與肌膚需求都能找到命定修飾色！

▲ALLIE 持采長豔UV高效防曬飾底乳 25g，NT$730。（圖／ALLIE）

1028 Oil Block! 超控油UV校色飾底乳EX

防曬係數：SPF50+

1028的這款潤色防曬含玻尿酸與植物精華，質地輕盈滑順，潤色與保濕同步進行。且有不同顏色的選擇，可針對不同膚色校正提亮，像是紫色款就對黃肌尤其友善。強效控油粉體打造霧感底妝，讓底妝不易脫落斑駁。

▲1028 Oil Block! 超控油UV校色飾底乳EX，25ml，NT$350。（圖／1028）

I'M MEME 我愛神力控油妝前乳

防曬係數：SPF50+ / PA++++

I'M MEME的這款妝前乳適合油肌、混合肌、爆汗肌，就像自帶吸油面紙，讓你整天帶妝也不泛油光，打造清爽自然的淡顏感。主打控油、防曬、潤色三效合一，簡化上妝步驟，不僅省時還更服貼。且色調貼近亞洲膚色，自然提亮膚況、修飾毛孔與瑕疵，柔焦效果讓肌膚看起來乾淨無瑕，無論日常還是趕時間出門都超實用，是夏季底妝的神隊友！

▲I’M MEME 我愛神力控油妝前乳30ml，NT$420。（圖／I'M MEME）

DR.WU 柔焦控油輕透防曬乳

防曬係數：SPF50+ / PA++++

混合肌與油肌的夏日蜜糖！這款防曬乳添加高效控油成分，能長效對抗油光、吸附多餘皮脂，讓妝容更持久清爽。搭配專利柔焦技術，能幫助修飾毛孔與細紋，打造乾淨霧面妝效。質地輕盈滑順，延展性佳，上臉後毫無黏膩感，清爽又舒適。且是海洋友善配方，不論是戶外活動或下水玩樂都能安心使用！

▲DR.WU 柔焦控油輕透防曬乳 35ml，NT$900。（圖／DR.WU）

AHC 柔光潤色隔離防曬乳

防曬係數：SPF50+ / PA++++

AHC的柔光潤色隔離乳含有品牌專研的保養膠囊和植物萃取精華，能提供長時間的保濕水潤感之外，也不會有厚重的黏膩感，上臉清透舒適不悶。其潤色效果也非常自然，更能提升妝效持久度，特別適合追求自然膚感和想要長時間保持妝效的人。

▲AHC 柔光潤色隔離防曬乳 50ml，NT$900。（圖／IG@ahc.tw）

media 媚點 柔焦美顏UV妝前乳

防曬係數：SPF50+ / PA++++

媚點的這款妝前乳因高CP值成為許多開架愛用者的心頭好。內含肌密光隱配方與柔光粒子，能在視覺上幫助隱形毛孔、修飾細紋，打造柔焦般的無瑕底肌。薰衣草紫色調特別適合偏黃膚色，一抹提亮膚況又不突兀，讓整體妝感更透亮自然。清爽不黏的質地搭配高防曬係數，通勤上妝只需這一瓶就夠，是日系高防曬妝前乳入門款。

▲media 媚點 柔焦美顏UV妝前乳，30g，NT$350。（圖／media 媚點）

INTEGRATE 長效控油美肌持妝乳EX

防曬係數：SPF50+ / PA++++

內含CICA修護成分，特別適合悶熱潮濕的亞洲夏天使用，且質地清爽滑順不黏膩，不卡粉、不起屑，妝前打底一抹就服貼！柔焦效果自然，能有效隱形毛孔、修飾小瑕疵，打造乾淨霧感妝效。不少油肌愛用者大讚：「控油力太優秀，回購好幾瓶都不嫌多！」是想要持妝又不厚重的底妝好選擇。

▲INTEGRATE 長效控油美肌持妝乳EX，25ml，NT$340。（圖／INTEGRATE）

曼秀雷敦 水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露

防曬係數：SPF50+ / PA++++

曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露2026全新升級，主打鎖光UV防護膜科技，不只防曬力更全面，還能自然修飾暗沉與膚色不均。質地水潤清爽、不黏膩，上臉瞬間提亮氣色，打造乾淨透亮的偽素顏妝感。兼具防曬與妝前打底功能，日常單擦或上妝前使用都很加分。

▲曼秀雷敦 水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露70g，NT$369。（圖／曼秀雷敦）

寶雅「透明防曬」推薦



Biore 海洋友善超輕感高防曬乳液

防曬係數：SPF50+ / PA++++

防水又耐汗，爆汗族與玩水行程絕對不能少Biore的這款防曬！專為高溫高濕氣候設計，質地輕盈、延展性佳，不黏膩、不悶膚，即使反覆補擦也不厚重，且無添加香料與色素，溫和低刺激，敏感肌也能安心使用。更採用海洋友善配方，不含塑膠微粒，守護肌膚同時也守護海洋，是戶外活動或夏日海邊出遊的安心選擇！

▲Biore 海洋友善超輕感高防曬乳液 40ml，NT$350。（圖／Biore）

專科 全效海洋友善防曬乳

防曬係數：SPF50+ / PA++++

同樣是海洋友善的專科防曬乳，擁有舒適清爽的水乳質地，即使長時間曝曬也不怕黏膩厚重！不僅避開夏威夷法規禁用、對珊瑚有害的成分，更添加高達70%的保養成分，讓防曬同時呵護肌膚，提升服貼度與舒適度。抹起來清爽無負擔，敏感肌也能安心使用。且價格超甜，不論是日常通勤還是戶外活動，都能大膽用、不怕用，CP值高到回購無壓力！

▲專科 全效海洋友善防曬乳 40ml，NT$360。（圖／專科）

妮維雅 全護專業抗UV防曬隱形輕水感

防曬係數：SPF50+

妮維雅的這款防曬乳膚感輕盈，塗抹後會在肌膚上形成一層薄透水感膜，清爽不油膩，能有效舒緩日曬後的乾燥與不適，長效維持肌膚水潤。添加甘草類黃酮與首創舒緩防禦配方，能強化肌膚防禦力，同時抗氧化、預防光老化問題。不泛白、不泛油光，海洋友善配方讓你盡情玩水，在海邊大曬太陽也能安心防護！

▲妮維雅 全護專業抗UV防曬隱形輕水感 40ML，NT$449（圖／妮維雅）

自白肌 玻尿酸涼感防曬乳液

防曬係數：SPF50+ / PA+++

夏天怎麼少得了涼感防曬？自白肌的涼感防曬乳液防曬、保濕、舒涼降溫於一身，輕鬆應對炎熱氣候帶來的不適感。溫和低刺激配方，敏感肌也能安心使用，替肌膚提供清爽又舒適的多重呵護，擦上瞬間涼感降溫，讓防曬也變成一種享受，是夏天不可或缺的肌膚防護利器！

▲自白肌玻尿酸涼感防曬乳液 35ml，NT$160。（圖／自白肌）

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