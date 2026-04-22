fb ig video search mobile ETtoday

日本無印良品最新必買清單！潤色防曬乳可當妝前乳、沙灘人字拖賣翻

>

文／美人圈

每次去日本，最容易失手的地方不是藥妝店，而是無印良品！日本門市不只品項比台灣多，還有許多日本限定與季節新品，像是人氣零食、美妝保養到居家小物，每一區都超好逛，很容易一不小心就多拿好幾樣。這次就幫大家整理出日本無印良品最新必買清單，準備飛日本的人一定要先存起來！

▲ 無印必買 。（圖／翻攝自MUJI JP）

▲日本無印良品最新必買清單。（圖／IG@muji_global）

日本無印良品最新必買

香氛身體濕紙巾

日本無印良品香氛身體濕巾是很受歡迎的夏季必買好物之一，主打清爽不黏膩的使用感，一擦就能快速帶走汗水與悶熱感，特別適合在日本旅遊時隨身攜帶。濕巾尺寸偏大，厚度也很夠，擦拭手臂、脖子或腿部都很方便，加上淡淡佛手柑香氣，用完後整個人會有剛洗完澡的清新感，是不少日本網友大推的隱藏人氣商品。

▲ 無印必買 。（圖／翻攝自MUJI JP）

▲香氛身體濕巾是很受歡迎的夏季必買好物之一。（圖／MUJI JP，下同）

控油防曬蜜粉

這款最新控油防曬蜜粉主打添加吸油粉末，能有效吸附多餘油脂，減少出油，同時具備SPF50+ PA++++高防曬係數，能在補妝時一併補防曬，保護肌膚免受紫外線傷害。使用感清爽不厚重，日常通勤或夏天旅遊都很實用。此外，也能用肥皂輕鬆洗淨，對於喜歡簡單保養的人來說特別方便。

▲ 無印必買 。（圖／翻攝自MUJI JP）

防曬噴霧

你沒看錯，無印良品也推出防曬噴霧了！採用細緻噴霧質地設計，能均勻覆蓋背部等大面積肌膚，使用上更加方便。細膩噴霧能快速被肌膚吸收，減少黏膩感，清爽不悶厚，也可用於臉部、身體甚至頭髮，日常補擦相當實用。配方中蘊含神經醯胺與五種胺基酸等保濕成分，在防曬同時也能維持肌膚水潤感，是外出與旅遊時相當方便的防曬選擇。

▲ 無印必買 。（圖／翻攝自MUJI JP）

潤色防曬乳液

無印良品新推出的潤色防曬乳液在SNS上話題度超高！擁有SPF40 / PA+++的防護力，具備優異的防水性能，能全方位守護臉部與身體肌膚。質地溫和且觸感柔滑水潤，極致易於塗抹，即使是嬌嫩肌膚也能獲得細緻呵護。除了強效防曬，它更能自然遮蓋暗沉與膚色不均，為肌膚帶來清透的提亮效果；作為妝前乳使用，能讓後續底妝更加服貼細緻。無論是日常通勤或戶外活動，都能打造水潤自然的好氣色。

▲ 無印必買 。（圖／翻攝自MUJI JP）

超清涼身體噴霧

悶熱夏天必備消暑神器幫你準備好了！日本無印良品推出的全新超清涼身體噴霧採用天然來源成分，加入薄荷醇帶來清涼感，噴在身上後能迅速降溫，還帶有淡淡柑橘香氣，清爽又舒服。不含合成香料與人工色素，是夏天外出或旅遊時很實用的消暑好物。

▲ 無印必買 。（圖／翻攝自MUJI JP）

防潑水抗撕裂雙肩後背包

這款後背包採用輕盈又耐用的防撕裂布料製成，整體重量很輕，但裝滿東西也不容易變形或損壞。抽繩式開口設計讓拿取物品更方便，不用花時間拉拉鍊，臨時拿東西也很順手。布料使用再生材質製成，兼顧環保概念，表面還有基本的防潑水處理，遇到小雨或日常潑水也不用太擔心，是一款兼具實用與日常搭配感的萬用後背包。

▲ 無印必買 。（圖／翻攝自MUJI JP）

沙灘人字拖鞋

這款沙灘人字拖鞋剛推出就在日本無印良品官網賣到缺貨！採用加高的足弓支撐設計，能貼合腳底曲線，穿起來更穩定也更舒服，長時間走路也不容易感到疲勞。整體腳感柔軟有支撐力，日常通勤或旅遊久走都很適合。清爽的薄荷綠配色也很適合春夏季節，也難怪會賣翻。

▲ 無印必買 。（圖／翻攝自MUJI JP）

再生尼龍化妝盒

旅行必備的化妝品收納盒無印良品也有！新推出的再生尼龍化妝盒尺寸輕巧好攜帶，內部設有刷具收納與拉鍊內袋，能將化妝品整齊分類收納，不易散亂，加上手提把設計可以帶著走，非常適合旅遊或日常外出使用。

▲ 無印必買 。（圖／翻攝自MUJI JP）

延伸閱讀

2026日本必買口紅推薦！日本女生搶著買的「口紅品牌+色號」盤點，CP值最高是它！

2026日本必買推薦！Threads網友激推：瀏海神器2.0版本可上飛機、睡眠暖爐襪太欠收！

2026 日本必買無印良品 MUJI 美妝新品清單！保濕棉片網友推爆、這款去頭臭超有感！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

一趟旅行看清一個人！「5個地雷旅伴特點」別輕忽

一趟旅行看清一個人！「5個地雷旅伴特點」別輕忽

超會小題大作的三大星座！TOP 1對錯誤零容忍　一點瑕疵都會是重磅問題

超會小題大作的三大星座！TOP 1對錯誤零容忍　一點瑕疵都會是重磅問題

星巴克今起10款「大杯以上買一送一」　連兩天星冰樂多賺一杯解解熱

星巴克今起10款「大杯以上買一送一」　連兩天星冰樂多賺一杯解解熱

年賺百億SOGO大巨蛋開幕倒數　董座黃晴雯：一件事完成馬上就開 你的真實性格、在別人眼中是什麼樣子？超準心測立刻試試 壽司也能吃不胖！營養師教4步驟點餐法：先喝味噌湯 丹麥王室高顏值雙胞胎長大了　15歲公主白洋裝造型優雅 10句話教你轉換心情：「別讓別人的評價，偷走你的快樂」 Hello Kitty聯名太萌先收一波！母親節買保養還能順手做公益 髮際線偷偷後退超顯老！養髮成為最新減齡關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面