日本無印良品最新必買清單！潤色防曬乳可當妝前乳、沙灘人字拖賣翻

文／美人圈

每次去日本，最容易失手的地方不是藥妝店，而是無印良品！日本門市不只品項比台灣多，還有許多日本限定與季節新品，像是人氣零食、美妝保養到居家小物，每一區都超好逛，很容易一不小心就多拿好幾樣。這次就幫大家整理出日本無印良品最新必買清單，準備飛日本的人一定要先存起來！

▲日本無印良品最新必買清單。（圖／IG@muji_global）

日本無印良品最新必買

香氛身體濕紙巾

日本無印良品香氛身體濕巾是很受歡迎的夏季必買好物之一，主打清爽不黏膩的使用感，一擦就能快速帶走汗水與悶熱感，特別適合在日本旅遊時隨身攜帶。濕巾尺寸偏大，厚度也很夠，擦拭手臂、脖子或腿部都很方便，加上淡淡佛手柑香氣，用完後整個人會有剛洗完澡的清新感，是不少日本網友大推的隱藏人氣商品。

▲香氛身體濕巾是很受歡迎的夏季必買好物之一。（圖／MUJI JP，下同）

控油防曬蜜粉

這款最新控油防曬蜜粉主打添加吸油粉末，能有效吸附多餘油脂，減少出油，同時具備SPF50+ PA++++高防曬係數，能在補妝時一併補防曬，保護肌膚免受紫外線傷害。使用感清爽不厚重，日常通勤或夏天旅遊都很實用。此外，也能用肥皂輕鬆洗淨，對於喜歡簡單保養的人來說特別方便。

防曬噴霧

你沒看錯，無印良品也推出防曬噴霧了！採用細緻噴霧質地設計，能均勻覆蓋背部等大面積肌膚，使用上更加方便。細膩噴霧能快速被肌膚吸收，減少黏膩感，清爽不悶厚，也可用於臉部、身體甚至頭髮，日常補擦相當實用。配方中蘊含神經醯胺與五種胺基酸等保濕成分，在防曬同時也能維持肌膚水潤感，是外出與旅遊時相當方便的防曬選擇。

潤色防曬乳液

無印良品新推出的潤色防曬乳液在SNS上話題度超高！擁有SPF40 / PA+++的防護力，具備優異的防水性能，能全方位守護臉部與身體肌膚。質地溫和且觸感柔滑水潤，極致易於塗抹，即使是嬌嫩肌膚也能獲得細緻呵護。除了強效防曬，它更能自然遮蓋暗沉與膚色不均，為肌膚帶來清透的提亮效果；作為妝前乳使用，能讓後續底妝更加服貼細緻。無論是日常通勤或戶外活動，都能打造水潤自然的好氣色。

超清涼身體噴霧

悶熱夏天必備消暑神器幫你準備好了！日本無印良品推出的全新超清涼身體噴霧採用天然來源成分，加入薄荷醇帶來清涼感，噴在身上後能迅速降溫，還帶有淡淡柑橘香氣，清爽又舒服。不含合成香料與人工色素，是夏天外出或旅遊時很實用的消暑好物。

防潑水抗撕裂雙肩後背包

這款後背包採用輕盈又耐用的防撕裂布料製成，整體重量很輕，但裝滿東西也不容易變形或損壞。抽繩式開口設計讓拿取物品更方便，不用花時間拉拉鍊，臨時拿東西也很順手。布料使用再生材質製成，兼顧環保概念，表面還有基本的防潑水處理，遇到小雨或日常潑水也不用太擔心，是一款兼具實用與日常搭配感的萬用後背包。

沙灘人字拖鞋

這款沙灘人字拖鞋剛推出就在日本無印良品官網賣到缺貨！採用加高的足弓支撐設計，能貼合腳底曲線，穿起來更穩定也更舒服，長時間走路也不容易感到疲勞。整體腳感柔軟有支撐力，日常通勤或旅遊久走都很適合。清爽的薄荷綠配色也很適合春夏季節，也難怪會賣翻。

再生尼龍化妝盒

旅行必備的化妝品收納盒無印良品也有！新推出的再生尼龍化妝盒尺寸輕巧好攜帶，內部設有刷具收納與拉鍊內袋，能將化妝品整齊分類收納，不易散亂，加上手提把設計可以帶著走，非常適合旅遊或日常外出使用。

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