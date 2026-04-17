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化妝包永遠少一支唇釉！TWICE娜璉同款奶昔質地超可愛

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

唇釉飽和顯色的質地，是不少女生化妝包的愛用單品，簡單上色之後用手指暈染開，立刻溫柔又甜美，甚至還可以當作頰彩使用，非常實用百搭，近期許多品牌也紛紛推出新品，立刻GET時髦同款。

＃fwee 奶昔唇釉

▲fwee,TWICE,TOM FORD,DOLCE&GABBANA,唇釉,彩妝,唇彩,。（圖／品牌提供）

向來掌握年輕世代美妝話題的fwee在日前推出全新18色的奶昔唇釉，軟管設計就像是護唇膏一樣，總共有光澤、柔霧兩種妝效，搭配1款有防曬係數的潤色單品，絕對讓人陷入選色障礙，代言人TWICE娜璉也搶先演繹新品形象，粉色奶昔唇釉搭配泡麵感捲髮，甜美滿分。

＃TOM FORD 太陽親吻潤色光感唇釉

▲fwee,TWICE,TOM FORD,DOLCE&GABBANA,唇釉,彩妝,唇彩,。（圖／品牌提供）

延續太陽光芒照映臉部肌膚的光感氛圍，全新太陽親吻潤色光感唇釉系列上市，總共10個色選既有溫柔玫瑰粉、也有俐落正紅色，不僅展現女性多重樣貌，水感質地更是修飾唇紋最佳選擇，具有持妝度的配方更融合椰子香調，讓上妝成為極致優雅的五感享受。

＃DOLCE&GABBANA 摯愛柔霧慕斯唇釉

▲fwee,TWICE,TOM FORD,DOLCE&GABBANA,唇釉,彩妝,唇彩,。（圖／品牌提供）

以柔軟的奶油慕斯質地，DOLCE&GABBANA摯愛柔霧慕斯唇釉在夏季上市3款新色，#90初戀白桃、#150無畏茶棕與#215煙燻牡丹，一抹就可以立刻轉換時髦氣場，絲滑的質地均勻服貼於雙唇，帶來輕盈舒適的好氣色，精準打造的刷頭設計更能完美描繪性感唇型。

關鍵字：

fwee, TWICE, TOM FORD, DOLCE&GABBANA, 唇釉, 彩妝, 唇彩

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