Threads大推「清冷感」香水推薦　有距離感卻不高傲的高級留白香氣

文／美人圈

「清冷感香水」不同於甜美濃郁或張揚個性的香氣，而是像清晨空氣般清透，帶點淡然與理性，給人一種不刻意親近、卻依然讓人感到舒服的存在，強調乾淨、冷調與若有似無的距離感。本篇分享9隻Threads網友大推最能展現「冷淡卻不疏離、溫柔卻不甜膩」的氣質清冷感香水推薦，從日常到約會都能輕鬆駕馭，打造屬於你的高級留白香氣。

Threads大推「清冷感」香水推薦

ÉDIT(h) 冷冽的吻淡香精

ÉDIT(h)是來自日本的香水品牌，其中「冷冽的吻淡香精」是一款將清冷氣質詮釋得恰到好處的香氣。以檸檬、尤加利與臭氧醛開場，帶出如清晨空氣般的冷冽清爽；中調揉合小蒼蘭與木蘭，增添一絲溫柔與理性平衡；最後以麝香、雪松與橡木苔收尾，留下乾淨沉穩的餘韻。Threads網友大推整體就像一個冷淡卻有禮、理性清醒又懂分寸的人，低調卻讓人難以忽視。

▲ÉDIT(h) 冷冽的吻淡香精 50ml，NT$5,280。（圖／ÉDIT(h)）

Jo Malone 白茉莉與薄荷

Jo Malone的白茉莉與薄荷，以清新皂感與綠意花香交織出乾淨又帶距離感的氣息。前調薄荷葉清涼透亮，像晨間空氣般純淨；中調茉莉綻放柔和花香，點綴橙花與玫瑰的細膩層次；尾調則以瑪黛葉收束，留下自然清新的綠葉氣息。整體彷彿走進英式花園的早晨，清爽、溫柔又不甜膩，低調卻讓人著迷。

▲Jo Malone 白茉莉與薄荷 100ml，NT$5,850。（圖／Jo Malone）

BYREDO 無人之境

BYREDO的無人之境以紅玫瑰為核心，搭配粉紅胡椒與土耳其玫瑰的辛香開場，散發溫柔卻帶力度的氣場；隨後覆盆子花的柔甜與紙莎草、白琥珀交織成溫暖尾韻，營造出親近卻保有距離感的優雅魅力。香氣乾淨、淡雅而富有靈魂，男女皆能駕馭，給人溫柔守護般的安心感與成熟吸引力。

▲BYREDO 無人之境淡香精 50ml，NT$6,300／100ml，NT$9,170。（圖／BYREDO）

LE LABO AMBRETTE 香葵9

Le Labo的AMBRETTE香葵9，以稀有的香葵籽為核心，散發自然柔和的麝香氣息。前調帶有淡淡果香與清透琥珀感，輕盈不張揚；中調融入檸檬與麝香錦葵，增添乾淨細緻的層次；尾調則以麝香與醛香收尾，留下若有似無的溫柔氣息。整體呈現出清新、柔軟又帶點距離感的氛圍，低調卻耐人尋味。

▲LE LABO AMBRETTE 香葵9 50ml，NT$7,900。（圖／LE LABO）

香奈兒 1932

香奈兒的1932香水，以細膩花香與粉質木調交織出優雅而帶距離感的氣息。前調由醛與柑橘揭開序幕，清透又明亮；中調以茉莉、玫瑰與依蘭為主軸，展現柔和卻不甜膩的花香層次；尾韻則融合鳶尾根、檀香與麝香，留下乾淨沉穩的粉感氣息。整體靈感源自鑽石般的純粹光澤，香氣細緻內斂，呈現出冷靜優雅、不張揚卻自帶光芒的氛圍。

▲香奈兒 1932 75ml，NT$9,000 / 200ml，NT$15,850。（圖／CHANEL）

香奈兒 CRISTALLE 系列香水 晨曦版

而CRISTALLE的系列香水-晨曦版，則以清透花卉與草本氣息勾勒出純淨又帶距離感的氛圍。整體香氣明亮澄澈，木蘭花為主軸細緻綻放，揉合淡雅果香與茉莉花香，帶出自然不造作的清新感。彷彿清晨微光灑落肌膚，空氣乾淨、氣息輕盈，給人一種溫柔卻不過度親近的氣質，低調中自帶清冷光芒。

▲香奈兒 CRISTALLE 系列香水 晨曦版 100ml，NT$6,900。（圖／CHANEL）

Hermès 亞馬遜（Amazone）淡香水

以鮮明的綠感與極致潔淨氣息，勾勒出冷冽疏離的獨特氛圍。前調由白松香與醋栗葉展開，清新銳利、帶有自然草木氣息；中段隱約透出鳶尾與淡雅花香，但不顯甜膩，反而多了些理性與距離；尾韻以檀香與橡木苔收束，帶出沉穩乾淨的餘韻。整體像不染塵世的冷靜存在，克制內斂，卻自帶鮮明個性。

▲Hermès 亞馬遜（Amazone）淡香水100ml，NT$6,900。（圖／Hermès）

Son Venïn Pur 02 冷雨

Son Venïn是來自挪威的香水品牌，Pur 02冷雨以濕潤森林氣息詮釋極致清冷感，彷彿雨後山林的空氣，微涼、乾淨又帶點靜謐。前調由柑橘、水氣與薄荷交織，清透輕盈；中調羅勒與白茉莉點出淡雅綠意；尾韻以雪松、香根草與白麝香收束，留下柔和卻疏離的木質氣息。整體像一場冷雨落下後的寧靜時刻，沒有侵略性，卻讓人悄悄記住。

▲Son Venin Pur 02 冷雨 50ml，NT$5,980。（圖／IG@sonvenin）

SW19 6am

韓國人氣小眾香氛品牌SW19，品牌名稱靈感來自創辦人曾住過的英國溫布頓郵遞區號，每款都以一天中的不同時間為故事線，捕捉溫布頓公園裡的光影、氣息與情緒。其中6am則以清晨森林氣息捕捉寧靜又清冷的氛圍。前調佛手柑、柚子與茴香籽帶來清透提神的柑橘香，猶如晨間微涼空氣；中調小荳蔻、鼠尾草與羅勒交織草本清香，彷彿微風拂過濕潤森林地面；尾調蒿木、雪松與麝香收束木質基調，穩定而舒適。整體香氣低調、自然，像清晨森林的第一縷陽光，清新、疏離又耐人回味。

▲100ml，KRW$270,000（約NT$5,440）。（圖／IG @sw19_official）

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