過得最矯情的三大星座！TOP 1理性與情緒瘋狂拉扯　搞得身邊人都尷尬

記者李薇／台北報導 圖／微博

在情緒表達越來越被重視的當代，有些人選擇直接坦率，但也有人習慣用「矯情」包裝內心感受，看似戲劇化的反應，其實往往源自敏感與在意，尤其在星座性格中，有幾個星座特別容易陷入情緒放大、自我糾結的狀態，讓人又愛又無奈，以下就盤點「過得特別矯情」的三大星座，看看你有沒有上榜。

TOP 3：巨蟹座



巨蟹座的矯情來自於「過度在意感受」，他們天生情緒細膩，對於他人的一句話、一個表情都可能反覆解讀，容易陷入「是不是我哪裡不好」的內心小劇場，常常還沒確認事實就先受傷，甚至會默默把情緒累積成委屈，表面不說但內心翻湧，這種過度自我消化的情緒模式，讓他們顯得特別敏感又矯情。

TOP 2：雙魚座



雙魚座的矯情，則是一種「沉浸式情緒體驗」，他們很容易把生活過成偶像劇，無論開心或難過都會放大數倍，尤其在感情中更是如此，一點點冷淡就能讓他們腦補出一整段悲情劇情，甚至會刻意讓自己停留在那種情緒氛圍裡，不急著走出來，反而享受那種自我感動的過程，讓旁人看了既心疼又覺得太戲劇化。

TOP 1：處女座



處女座的矯情是來自於「過度理性下的情緒糾結」，他們看似冷靜，其實內心非常容易反覆檢討與自我批判，對於任何細節都會無限放大，當事情不如預期時，不只懊惱，還會不斷重播當下的每個環節，甚至對自己產生過高要求，這種理性與情緒拉扯的狀態，讓他們陷入一種既壓抑又放不下的矯情循環，成為榜上第一名。