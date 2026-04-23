8款台灣就買得到的韓系保養　AESTURA、ROUND LAB穩膚必收

文／美人圈

想買最正統韓國保養不一定要飛韓國Olive Young！現在台灣蝦皮就能入手各種爆款韓系保養品，從經典韓女人手一支的AESTURA、ROUND LAB，到近期話題超高的Arencia、ilso等通通有，價格親民又有感，不用飛韓國、也不用找代購，這篇幫你一次整理蝦皮就能買到的「韓系保養清單」，直接入手超好評款養出韓劇女主角光澤肌！

台灣就有的韓國保養

1：AESTURA

韓國醫美保養品牌AESTURA，結合醫學專業，專注於敏感肌膚修護，以高濃度神經醯胺為明星成分之一，最熱賣的品項包含超火的每日保濕柔護屏障修護霜、積雪草精華等，能有效保濕乾燥肌膚、並改善敏感問題，除了敏感肌之外，AESTURA還有針對痘痘肌膚設計的系列，具有深層清潔和補水效果，能幫助調節油脂。

▲AESTURA最熱賣的品項包含超火的每日保濕柔護屏障修護霜、積雪草精華。（圖／AESTURA）

2：ROUND LAB

韓妞人手一瓶的保養品牌ROUND LAB，靠著超有名的獨島系列化妝水紅遍亞洲！品牌主打取自韓國鬱陵島的深層海洋水，富含多種天然礦物質，能幫助肌膚長效補水、穩定膚況，特別適合乾燥與敏感肌使用！除了獨島系列外，白樺樹系列也是熱銷代表，添加白樺樹汁與玻尿酸，保濕力滿點又不厚重，夏天擦也不黏膩。最受歡迎的白樺樹防曬更是防曬＋潤色一瓶搞定，質地輕盈又有自然亮膚效果，是許多韓妞包包裡的常駐單品。

▲ROUND LAB的獨島系列化妝水紅遍亞洲。（圖／ROUND LAB）

3：ilso

近兩年在韓國超級爆紅的醫美系品牌ilso，主打溫和去粉刺、不刺激膚況，憑著那瓶在Olive Young長期霸榜的水楊酸角質調理水、粉刺鼻貼與粉刺導出液，在Threads、Tik Tok都被瘋狂推爆，許多網友更封它是粉刺肌救星，連韓國都賣到缺貨！ilso特別強調皮膚科等級的專業保養，利用專利水楊酸與植物萃取溶解粉刺、軟化角質，再搭配積雪草、馬齒莧等舒緩成分，溫和清潔同時不讓肌膚乾繃，對油肌、痘痘肌、敏感肌來說是超溫柔救星！

▲韓國超級爆紅的醫美系品牌ilso。（圖／ilso）

4：Arencia

韓國小眾純素品牌Arencia，近期靠著年糕潔面乳、牛膝草凝膠精華紅出圈！潔面乳以超可愛的Q彈年糕質地聞名，洗起來柔滑綿密又不乾澀。主打超過30種天然植物成分，連敏感肌也能安心使用！最受討論的牛膝草凝膠精華主打法國牛膝草萃取，搭配維他命A、C、E與菸鹼醯胺，擦起來有種自然透亮光澤，凝膠質地清爽不黏膩，也能厚敷當凍膜，加強保濕效果，被網友稱為「冷白肌養成神器」。

▲Arencia潔面乳以超可愛的Q彈年糕質地聞名。（圖／Arencia）

5：VT COSMETICS

韓國的「積雪草始祖」品牌VT COSMETICS，主打積雪草修護與創新的微針精華Reedle Shot技術，從毛孔管理、肌膚紋理到修護再生都能對應，是韓妞最愛的穩膚品牌之一。除了經典代表積雪草系列之外，也有人氣超高的PDRN精華，其中PDRN成分以韓國野生人參提取物為主，搭配神經酰胺和透明質酸，幫助抗老級恢復肌膚光澤，另外超火的Reedle Shot微針精華採用塗抹式微針科技，能促進後續保養吸收，改善毛孔粗大與膚質不平滑問題。

▲韓國「積雪草始祖」品牌VT COSMETICS。（圖／VT COSMETICS）

6：MEDITHERAPY

近期討論度飆升的韓國醫美品牌MEDITHERAPY，走的是在家也能做專業級保養的路線，主打A醛抗老精華、藻針毛孔管理與藍水光保濕系列，讓肌膚在家就能達到沙龍級保養效果。MEDITHERAPY的A醛精華比一般A醇更溫和穩定，搭配積雪草與益生菌舒緩修護，讓新手也能安心抗老；藍水光系列則是乾肌救星，利用奈米玻尿酸果凍質地鎖住水分，一敷就像敷完醫美面膜般透亮。還有藻針系列能無痛代謝老廢角質，毛孔更細緻透亮！

▲MEDITHERAPY主打A醛抗老精華、藻針毛孔管理與藍水光保濕系列。（圖／MEDITHERAPY）

7：numbuzin

韓國數字保養品牌numbuzin，用超直覺的編號No.1～No.9設計幫你快速對症下藥，每個數字代表一種特定功效或解決方案，從控油、亮白到緊緻通通有！像是超紅的No.3毛孔柔膚系列，專治粗糙膚質與毛孔問題，用完肌膚直接變得光滑透亮；No.5維生素系列則是提亮暗沉必備，含穀胱甘肽＋維他命C，敷完膚況水潤清新，韓女最愛在曬後使用，給肌膚一個溫柔的急救修護期。

▲韓國數字保養品牌numbuzin。（圖／numbuzin）

8：NE:AR 保健消腫片

韓女不只注重外在保養、內服保養更是關鍵！TWICE Sana代言的NE:AR是一款韓國保健品牌，提供一系列美味＋健康＋功效為特色的咀嚼錠，主打幫助代謝、消水腫、維持肌膚健康。多種口味如鳳梨、葡萄柚等，無需配水即可當成糖果一樣隨時食用，成分中加入鳳梨酵素、玉米鬚、蒲公英與綠茶萃取，還有膠原蛋白等美容成分，可以幫助代謝、改善水腫。

▲TWICE Sana代言的咀嚼錠。（圖／NE:AR）

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