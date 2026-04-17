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ROSÉ與長澤雅美同框畫面太美　聽瑪麗亞凱莉高歌秒變迷妹

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▲▼ Tiffany Party 。（圖／CFP）

▲長澤雅美（左）與ROSÉ於Tiffany Blue Book高級珠寶發表會相見歡。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co. 蒂芙尼於紐約時間16晚間於公園大道軍械庫，舉辦 Blue Book 2026 Hidden Garden 花語祕境高級珠寶系列發表晚宴，當晚星光熠熠，包括全球品牌大使ROSÉ、亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried）、葛麗塔李（Greta Lee）、宋雨琦等均盛裝搭配Tiffany高級珠寶亮相，巧合的是ROSÉ與日本女星長澤雅美都穿白色禮服亮相，兩人同框合影畫面美極了。

▲▼ Tiffany Party 。（圖／CFP）

▲瑪麗亞凱莉擔任Tiffany晚宴表演嘉賓。（圖／CFP）

長澤雅美今年1月1日宣布與電影導演福永壯志結婚，此次現身Tiffany紐約活動神采奕奕，藏不住新婚的甜蜜，她選穿白色緞面禮服顯得優雅大氣，與她合體拍照的ROSÉ則穿上紐約品牌Khaite白色禮服展現個性美，上半身蕾絲設計搭配蓬裙，腰際再點綴黑色蝴蝶結吸睛。

▲▼ Rose 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ聽到瑪麗亞凱莉高歌立刻變身為迷妹衝到前排。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

Tiffany全新發表的Blue Book 2026 Hidden Garden 花語祕境高級珠寶系列，靈感源自傳奇設計師Jean Schlumberger將大自然轉化為立體雕塑般珠寶的藝術美學，共呈現 11個獨立篇章，來自各國的巨星齊聚欣賞新作外，品牌還邀西洋音樂天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）擔任表演嘉賓，ROSÉ一聽到天后開金嗓，立刻變身迷妹衝到前排聽歌，開心跟著搖擺，自嘲「好像青少年」。
 

▲▼ Tiffany Party 。（圖／CFP）

▲宋雨琦也盛裝出席Tiffany晚宴。（圖／CFP）

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關鍵字：

ROSÉ, Tiffany & Co., 長澤雅美, 瑪麗亞凱莉, 宋雨琦

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