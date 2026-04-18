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營養師揭密：不是每種優格都健康，4種類型差很大

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▲▼營養師揭密：常見優格4種類型差很大 。（圖／Unsplash）

▲坊間優格健康成分差很大。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

市面上的優格看似健康，其實種類差很多，選錯不只影響口感，還可能影響熱量與營養攝取。營養師孫語霙教你從原料、製程到添加物，只需掌握幾個關鍵就能快速判斷，60秒學會挑對優格。

營養師孫語霙表示，挑優格的第一步不是看包裝，而是看「成分表」。真正單純的優格，核心就是牛奶加益生菌發酵而成；若出現增稠劑、香料或大量糖分，就屬於不同類型。依照常見分類，大致可分為以下4種。

#牛奶優格：最單純的日常選擇

牛奶優格是最基礎、也最接近原型食物的一種，主要由牛奶加入益生菌發酵而成，成分相對單純。這類優格通常帶有自然酸味，沒有過多加工與添加物，適合日常食用或給小孩當作營養補充。挑選時可以優先看成分表，若只有牛奶與菌種，代表製作過程較單純，負擔也相對較低，是多數人都能安心食用的入門款。

#希臘優格：高蛋白的濃縮版本

希臘優格透過過濾程序去除部分水分與乳清，使質地更加濃稠，同時提升蛋白質含量。這樣的製程讓它在營養上更集中，特別適合有運動習慣、想增加蛋白質攝取或進行體態管理的人。近年市面上也出現許多主打高蛋白的優格產品，有些會進一步添加乳清蛋白等成分，選購時仍建議留意是否為天然製程或額外添加，才能更清楚掌握攝取內容。

#希臘「式」優格：口感相似但來源不同

所謂的希臘「式」優格，並不是透過過濾製成，而是利用鮮奶油、果膠或其他增稠劑來模擬濃稠口感。雖然外觀與口感接近希臘優格，但在成分與營養結構上可能有所差異，有些產品甚至會增加脂肪或其他添加物。因此挑選時不能只看名稱，而應仔細閱讀成分標示與營養資訊，才能判斷是否符合自身需求。

#調味優格：好吃但需注意糖分

調味優格通常會加入果醬、砂糖或香料來提升風味，口感較為討喜，也更容易被大眾接受。不過這類產品的糖分與熱量往往較高，對於正在減脂或控制血糖的人來說並不理想。如果喜歡甜味，建議選擇無糖優格，再搭配香蕉、藍莓等天然水果自行調味，不僅能保留口感，也能減少額外添加糖的攝取。

關鍵字：

標籤:優格挑選, 營養師建議, 健康飲食, 糖分控管, 蛋白質

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