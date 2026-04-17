汶萊馬丁王子曬萌娃　王子妃媽媽裝全是一線精品

▲汶萊馬丁王子抱著2個月大的女兒，小公主笑起來模樣可愛。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

「亞洲最帥王子」的汶萊馬丁王子（Prince Abdul Mateen）與王子妃阿妮莎（Princess Anisha Rosnah）今年2月8日升格當爸媽，喜迎女兒誕生，將小公主命名為Zarah Mariam Bolkiah。馬丁王子近日似乎有走向「曬娃魔人」跡象，分享女兒張著眼、開懷笑的可愛模樣，而他看著女兒的表情盡是柔情，有女萬事足。





▲馬丁王子有女萬事足。（圖／翻攝tmski IG）

馬丁王子夫婦近期已帶著2個月大的女兒旅行，在寒冷之處為女兒穿上英國品牌Mamas & Papas毛茸茸的白色連身裝，而小公主使用的嬰兒用品也樣樣講究，王子妃阿妮莎所推的嬰兒車出自德國品牌CYBEX，旗艦款約65,000元起。



▲王子妃阿妮莎身穿Dior外套、穿著Loro Piana休閒鞋，推要價約65,000元的CYBEX嬰兒車。（圖／翻攝tmski IG）

王子妃阿妮莎當媽媽後，照顧女兒的穿搭以舒適休閒為主，特別是她懷孕時愛穿的「靜奢風」代表品牌Loro Piana休閒鞋，成為她目前帶女兒散步的最佳選擇，而Dior亦是她的愛牌，穿著約12萬元的Dior外套與家人出遊，既保暖又時尚。