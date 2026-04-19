選購金條掌握3原則防踩雷　認明原廠索保卡、發票

▲國際金價波動，吸引投資客進場買條塊。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

在全球經濟波動與通膨壓力下，黃金被視為避險工具，不少投資人從黃金條塊入手，但市面上選擇琳瑯滿目，該怎麼選擇是一門學問。黃金價格公開透明，首先異於行情的條塊就不該列入考慮，唯有掌握以下三大原則：選擇信譽商家、挑選品牌原廠有編碼的條塊、索取保單與發票，才能避免買到純度不足條塊或假金。





▲台灣銀行與中央造幣廠聯手合作的1台兩規格臺銀金鑽條塊。（圖／翻攝台灣銀行官網）

目前台灣可購得網路的實體通路有台灣銀行、銀樓、當鋪、美式賣場好市多等。台灣銀行銷售與中央造幣廠聯手合作的金鑽條塊，運用不同波長雷射光反射原理的Hologram全像術製作防偽條塊；此外，台灣銀行也銷售「三支鑰匙」識別的UBS瑞士金條，與好市多銷售的瑞士PAMP金條都是通過LBMA（London Bullion Market Association）倫敦金銀交易協會認證的品牌，在國際流通性較佳。





▲點睛品貳台錢999.9黃金金條（7.5克）。（圖／翻攝點睛品官網）





▲Just Gold Hello Kitty環遊世界台灣金條10g。（圖／翻攝Just Gold官網）

除了台灣銀行管道，珠寶品牌點睛品與鎮金店Just Gold也銷售自家黃金條塊，另一購買通路銀樓則銷售台灣歷史悠久的知名銀樓或大型貴金屬公司推出的條塊，重量選擇更為豐富多元，例如強化全像術防偽的煌隆、王鼎、港口王賓士、GMGP金門金品、FWU福來、TSP，或印有新北市金銀珠寶商業同業公會推動的「三角N誠實標章」等品牌。不過金條上雖有製造商、重量、純度、編號、產地與第三方認證標章，但偽造以上資訊非難事，購買時仍須與商家現場確認重量與純度，並索取保單與發票，未來若發現不合純度的金條才能向消保會申訴。

黃金條塊工錢視店家而異，一般來說重量較重且沒有複雜設計的款式不收工錢，但設計精美極具收藏價值的條塊，即使溢價也讓收藏家趨之若鶩，瑞士PAMP金條即是收藏市場中熱門品牌，其財富女神款式是經典之作，而與芭比、可口可樂等驚喜聯名款也相當搶手。







▲瑞士PAMP金條做工精美是藏家級選擇，此為財富女神金條。（圖／翻攝pamp_sa）