每天都在補水卻越喝越腫？6種「偽健康飲料」一次看

記者曾怡嘉／台北報導

口渴時第一個想到手搖飲，其實很常見，營養師高敏敏提醒，你補的可能不是「水」，而是熱量與糖分。若長期喝錯，可能讓代謝卡關、水腫反覆出現。這時關鍵不在喝多喝少，而在「喝的是什麼」，她也點名6種偽健康飲料，最好少碰！

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

不少人照鏡子覺得臉腫、身體脹，常見原因包含吃太鹹、久坐少動與水分滯留。很多人直覺減少喝水，其實方向錯了，其實適量補充「真正的水」，反而能幫助循環、帶走多餘鹽分與滯留水分，降低水腫機率。

▲蜂蜜檸檬為了增加口感，含糖量不低。（圖／Unsplash，以下同）

而營養師高敏敏也提醒，口渴時常見的6種飲料，看似健康，其實容易讓糖分與熱量超標。

#現打果汁

常額外加糖或糖漿，加上水果本身果糖，一杯糖量容易過高。

#蜂蜜檸檬

為了中和酸度，多半加入不少糖，實際含糖量不低。

#有糖優酪乳

雖含益生菌，但加糖後熱量提高，小瓶也可能負擔大。

#甜豆漿

原本是優質蛋白來源，一旦加糖就變含糖飲料。

#運動飲料

僅適合大量流汗後補充電解質，日常久坐飲用等同喝糖水。

#水果茶

多為糖漿加茶，真實水果比例低，維生素有限但糖分不低。

營養師高敏敏也提醒，真正的水為0大卡、不升血糖、幫助代謝循環，而那些偽健康的飲料約150–500大卡、快速升血糖、易促進脂肪儲存，當補水變成「補糖」，身體更容易囤積熱量，也可能加劇水腫感。

▲口渴時應優先選擇白開水或無糖茶。

同時她也提供正確補水3步驟，首先應遵循分段喝水，像是起床後、餐間、下午應各補充一次，每次約200–300ml，避免一次灌太多。優先選擇白開水或無糖茶，若想有風味，可用檸檬片或薄荷增添口感。建議也可由尿液顏色來觀察身體狀態，色偏淡黃為佳，過深可能水分不足。