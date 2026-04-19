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涼感寢具、人寵共用空間詢問度高！宜得利打造沉浸式生活展

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▲▼IKEA、宜得利。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲針對台灣小坪數格局給予居家空間配置靈感參考。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

宜得利將於4／20日於台北敦北店舉辦台灣首場大型新商品展示會「ASOBI — 舒適 × 空間的生活解決提案」。不同於單純新品陳列，此次以情境式展區呈現，從空間使用到生活細節，回應台灣消費者對小宅與舒適生活的實際需求。

「ASOBI」意指尚未被定義的空間。宜得利此次將焦點放在居住中容易被忽略的角落，透過家具配置與動線安排，重新詮釋空間的使用方式。整體展示不強調複雜設計，而是回到「如何用得順手」的基本需求，讓有限坪數也能保有彈性與餘裕。

▲▼IKEA、宜得利。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼宜得利。（圖／品牌提供）

▲涼感造型抱枕也很受歡迎。

夏季將至，N COOL涼感系列成為展場主軸之一，從寢具延伸至日常用品，品牌主打接觸瞬間的降溫體感，現場更以體驗形式呈現，相較過往單一產品展示，此次更強調「實際感受」。

▲▼IKEA、宜得利。（圖／記者曾怡嘉攝）

展區中另一亮點為寵物用品系列。從寵物床墊到耐磨耐刮的貓抓布沙發，設計思維不再區分人與寵物使用，而是朝「共用空間」整合。對於居住空間有限的家庭而言，這類產品能減少配置負擔，也更貼近日常使用情境。

▲▼IKEA、宜得利。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲IKEA推出不少戶外主題單品。

近年「輕裝野餐」風潮漸興，比起費事準備的品質露營，愈來愈多人更喜歡簡單出門，享受幾個小時自然氛圍的感覺。IKEA 近期也推出戶外主題單品，讓城市的人們輕鬆升級儀式感，捨棄笨重大體積、改採輕巧好攜帶設計的 SOLUPPGÅNG 烤肉架，鑄鐵材質蓄熱效果好，溫潤尤加利木的折合桌與戶外椅凳，帶出門方便之外，還能直接當成客廳或陽台的臨時邊桌。

關鍵字：

宜得利, 小宅家具, 涼感系列, 寵物家具, 生活提案

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