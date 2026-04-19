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讓人越過越窮的三種NG思維！快速暴富、瘋狂省錢都要小心

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

不少人以為「努力節省、拼命拓展人脈」就能讓生活越過越好，但現實中，有些看似正確的行為，其實可能正在悄悄限制財務成長，陷入越過越窮的窘境，關鍵不在於做得不夠，而是思維方向出了偏差，以下整理出三個容易讓人越過越窮的盲點。

星座,占卜,財運,賺錢,投資,理財,賺爆,錢,花錢。（圖／達志示意圖）

1.用力省小錢忽略長遠布局

過度專注在日常開銷的節省，斤斤計較每一餐、每一筆小支出，雖然短期內看似有成果，但長期卻容易讓視野被鎖在「當下生存」，忽略提升收入、投資自己或抓住機會的重要性，當心思只停留在如何省，而不是如何放大資源，就很難真正翻轉財務狀態。

2.廣交人脈卻缺乏有效連結

認識很多人不等於擁有資源，如果只是停留在表面寒暄、應酬式互動，沒有建立深度信任或價值交換，這些關係往往無法帶來實質幫助，反而消耗時間與精力，真正有助於成長的人脈，是能互相成就、彼此提供機會，而非單純累積名單數量。

3.只渴望快速暴富翻身

過度追求「快速致富」或即時回報，容易讓人忽略長期累積的重要性，甚至被高風險誘惑吸引，做出不理性的決策，就像是人在溺水的時候會抓著身邊任何一根稻草，當缺乏耐心經營與穩定成長的心態，反而更容易在一次次嘗試中消耗資源，甚至可能做出後悔一生的決定。

關鍵字：

賺錢, 致富, 理財

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