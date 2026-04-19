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徹底跟油膩分手！夏季清爽系保養報到　0矽靈、礦物油美肌更安心

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏天容易出油出汗，整個人都感覺特別油膩，清爽型單品可謂是台灣女孩的首選，以下就推薦多款很適合夏天使用的美麗好物，輕鬆打造清爽氛圍。

＃m̄enom̄eno Rn淨透新生調理水，100g、售價880元

▲m̄enom̄eno,ALLO,ORBIS,保養,美妝。（圖／品牌提供）

由張景嵐所創立的保養品牌m̄enom̄eno一直很用心推出每款肌膚保養，2026年夏季上市全新Rn淨透新生調理水，以肌膚保濕平衡為概念，透過日本黑豆多達35種乳酸桿菌發酵的萃取，搭配甘醇酸、水楊酸的黃金比例，能夠幫助肌膚調理多餘油脂，更不添加人工香精色素、酒精、矽靈、Paraben防腐劑與礦物油，是讓人用了也能很放心的單品。

＃ALLO 蓬蓬鬆鬆乾洗髮，售價319元

▲m̄enom̄eno,ALLO,ORBIS,保養,美妝。（圖／品牌提供）

夏季髮根油膩可以說是極惱人的問題之一，開架髮品ALLO打造全新蓬蓬鬆鬆乾洗髮，以天然木薯澱粉幫助吸附多餘油脂，避免阻塞毛孔，並且添加鱷梨油、維他命E、印度醋栗萃取，並且擁有佛手柑玫瑰、紅醋栗雪松、香檸小蒼蘭3種香味，讓髮根蓬鬆散發迷人香氣。

＃ORBIS 澄淨卸妝油，120ml、售價780元

▲m̄enom̄eno,ALLO,ORBIS,保養,美妝。（圖／品牌提供）

卸妝油可以快速清理全臉彩妝，廣受不少人愛用，ORBIS發現女性卸妝有了更深層次的需求，基礎卸淨力同時也期待改善毛孔髒污，因此誕生澄淨卸妝油，於日本上市後即拿下4大美妝大賞，榮獲卸妝產品4冠王，透過創新超微粒子技術，不僅能深層清潔，更是遇水即淨，幾乎不需乳化時間，就能讓肌膚重現清爽。

關鍵字：

m̄enom̄eno, ALLO, ORBIS, 保養, 美妝

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