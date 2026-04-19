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新品爆多依然無法阻止它狂賣！一生要有一盤的「神級眼影」無極限又進化

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

經典之所以可以稱之為經典，就是因為其單品具有不可取代的地位，也才能被人持續推薦，奉為不可錯過的好物，近期就有不少熱賣單品再度以新姿態回歸粉絲視野，更具質感、更好用的表現，甚至也換上新裝，絕對是收藏必備。

＃TOM FORD 高級訂製四格眼影盤，售價3750元

▲TOM FORD,Honeymoon,Love Liner,Diptyque,Orphéon,Natalie Cetto,香水,彩妝,眼線液,眼影,美妝,。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD,Honeymoon,Love Liner,Diptyque,Orphéon,Natalie Cetto,香水,彩妝,眼線液,眼影,美妝,。（圖／品牌提供）

身為歐美「眼影天花板」的高級訂製四格眼影盤，一直以來都以極致細膩的粉質、高顯色度，吸引粉絲爭相收藏，甚至封為「一生一定要有」的眼影，在2026年全系列再度改版升級，在3月色號部分更新整理之後，4月再度上市白色粉盒的太陽親吻系列，將過去幾款熱門色號、符合艷陽光芒主題的色澤，重新包裝演繹，其中，非常經典的#Honeymoon終於回歸，全新白色粉盒不僅給人純潔無瑕的高級感，更加進化的絲柔粉質讓人再次驚艷它的升級，讓人再次感受到TOM FORD在彩妝上沒有極限的創造力。

＃Love Liner 隨心所慾超防水極細眼線液筆，售價580元

▲TOM FORD,Honeymoon,Love Liner,Diptyque,Orphéon,Natalie Cetto,香水,彩妝,眼線液,眼影,美妝,。（圖／品牌提供）

Love Liner的眼線液筆用過的人都再也回不去其他品牌，甚至有粉絲一用就是20年不換，其超強防水以及具有支撐力的筆芯，讓眼妝一整天都完美無破綻，2026年再度進化將原先的墨水流量增加至1.1倍，能夠更加快速上色之外，更大幅提升眼線液附著力，穩定出墨又不漏液，一筆就能擁有飽滿線條；另外，還加碼上市超激細的新款，更精密的0.01mm筆芯可以讓妝容更細膩，打造完全零破綻的天然系妝效。

＃Diptyque 爵夢淡香水，100ml、售價5950元

▲TOM FORD,Honeymoon,Love Liner,Diptyque,Orphéon,Natalie Cetto,香水,彩妝,眼線液,眼影,美妝,。（圖／品牌提供）

Orphéon酒吧的熱鬧夜晚，周遭時光宛如凝結，在人聲鼎沸的空間中觥籌交錯、輕歌曼舞，為夜晚生活增添生命力，Diptyque的爵夢淡香精就是描寫如此光景，上市之後立刻成為品牌蟬聯多年的熱賣冠軍，至今依舊極具代表性，2026年由Natalie Cetto傾心打造全新「爵夢淡香水」，透過青橘與日本柚子點亮辛香，杜松子、粉紅胡椒與生薑，彷彿一曲愉快又和諧的C大調，迎接夜晚的序曲。

關鍵字：

TOM FORD, Honeymoon, Love Liner, Diptyque, Orphéon, Natalie Cetto, 香水, 彩妝, 眼線液, 眼影, 美妝

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