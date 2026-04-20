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舒淇黑裝藏俏皮心機　卡地亞老虎珠寶發威見證奪獎時刻

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▲▼ 舒淇,章子怡 。（圖／CFP）

▲舒淇憑著自編自導的《女孩》奪香港電影金像獎新晉導演獎。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

第44屆香港電影金像獎19日晚間登場，舒淇憑著首部自編自導的電影《女孩》，奪得新晉導演獎，她自謙說：「不是他們（其他入圍者）不優秀，是我太老了。」事實上剛過50歲生日的她，狀態絕佳，她選穿法國品牌SCHIAPARELLI 2026春夏黑裝搭配卡地亞（Cartier）老虎珠寶亮相，氣勢大勝。

▲▼ 舒淇,章子怡 。（圖／CFP）

▲舒淇佩戴卡地亞老虎胸針展現氣勢。（圖／CFP）

SCHIAPARELLI設計風格大膽創新，是不少女星登紅毯的指定品牌，舒淇出席香港電影金像獎所穿的黑色西裝搭配緞面長裙，看似簡單俐落，但口袋兩側圓凸狀的設計增添不少俏皮韻味，而剛成為卡地亞品牌大使的她，搭配品牌動物系列的老虎胸針、戒指與手環，更加霸氣。

▲▼ 舒淇,章子怡 。（圖／CFP）

▲章子怡身穿Giorgio Armani亮片裝出席香港電影金像獎，轉過身露美背。（圖／CFP）

角逐最佳女主角獎的章子怡雖然未能封后，但紅毯上依然展現首位集齊「華語五大電影獎」影后大滿貫的氣場，身穿Giorgio Armani亮片裝，轉過身大秀美背，而珠寶則佩戴她所代言的Tiffany & Co.石上鳥系列鑽石耳環，貴氣裝扮贏得全場目光。

▲▼ 舒淇,章子怡 。（圖／CFP）

▲章子怡搭配Tiffany石上鳥鑽石耳環。（圖／CFP）

►舒淇「高級性感」不費力　穿透視西裝過50歲生日

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關鍵字：

舒淇, Cartier, 卡地亞, 章子怡, Armani Privé, Tiffany & Co.

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