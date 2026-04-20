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丹麥王室高顏值雙胞胎長大了　15歲公主白洋裝造型優雅

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▲▼丹麥王室 。（圖／翻攝IG）

▲丹麥王室雙胞胎文森王子與約瑟芬公主15歲了。（圖／翻攝detdanskekongehus IG）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥王室高顏值的龍鳳胎15歲了，國王弗雷德里克與瑪麗王后最小的孩子文森王子與約瑟芬公主，依循北歐傳統，18日到弗雷登斯堡宮教堂參加青少年時期舉行的堅信禮，重申他們受洗時的信仰，他們的大哥克里斯蒂安王儲與二姐伊莎貝拉公主都到場見證，一家六口幸福洋溢。

▲▼丹麥王室 。（圖／翻攝IG）

▲文森王子與約瑟芬公主到弗雷登斯堡宮教堂參加堅信禮。（圖／翻攝detdanskekongehus IG）

瑪麗王后上周經歷父喪打擊，但為了見證一雙龍鳳胎兒女堅信禮的重要時刻，仍打起精神參與。王室特別公佈這對相差26分鐘出生的雙胞胎從嬰兒時期至今的照片，哥哥文森王子與妹妹約瑟芬公主童年時的可愛模樣相當吸睛，如今一位風度翩翩、一位亭亭玉立，走到哪都吸睛。

▲▼丹麥王室 。（圖／翻攝IG）

▲丹麥王室公佈文森王子與約瑟芬公主幼年時的照片。（圖／翻攝detdanskekongehus IG）

文森王子參加堅信禮時身穿深藍色雙排扣西裝，約瑟芬公主在此神聖場合則選穿丹麥王室御用品牌Birgit Hallstein Couture設計的白色洋裝，腰際綁上蝴蝶結並在裙擺點綴花卉刺繡；她同時搭配丹麥品牌Julie Sandlau珍珠項鍊與耳環，整體造型優雅且散發年輕活力氣息。

▲▼丹麥王室 。（圖／翻攝IG）

▲丹麥國王弗雷德里克（左二）與瑪麗王后（右）一家六口拍全家福照。（圖／翻攝detdanskekongehus IG）

▲▼丹麥王室 。（圖／翻攝IG）

▲丹麥王室四兄妹感情好，克里斯蒂安王儲（左一）調皮抓著弟弟文森王子的下巴，二姐伊莎貝拉公主（右一）笑開懷。（圖／翻攝detdanskekongehus IG）

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關鍵字：

丹麥王室, 文森王子.約瑟芬公主

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