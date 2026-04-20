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印花控淪陷！Marimekko春夏必收可愛針織包、全新「蜜蜂花卉」太仙

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記者鮑璿安／綜合報導

春意盎然的時刻當然就是芬蘭印花品牌Marimekko 的主場了，本季2026 春夏系列以「Art of Pattern 花樣圖案藝術」為題，新的花卉圖騰Kukasta kukkaan來報到，將品牌最擅長的印花語言進一步延伸到日常服飾之中。今年也正值經典 Jokapoika 襯衫誕生70週年，引領廣大印花、條紋控走進Marimekko的夢幻國度！

▲▼ Marimekko 。（圖／品牌提供）

▲▼ Marimekko 。（圖／品牌提供）

▲Marimekko 帶來全新印花設計 Kukasta kukkaan《花間漫舞》。（圖／品牌提供）

▲▼ Marimekko 。（圖／品牌提供）

▲▼ Marimekko 。（圖／品牌提供）

本季最吸睛的新作，是由芬蘭印花設計師 Erja Hirvi 創作的 Kukasta kukkaan《花間漫舞》。這款印花以「從花到花」為靈感，透過自由流動的花型線條與不規則構圖，描繪出如蜜蜂穿梭花叢般的律動感，讓圖案本身就像在移動。放上洋裝時，能隨著布料垂墜與步伐展現印花的流動表情；運用在不同單品上，又能透過圖騰大小與分布位置創造不一樣的視覺焦點。春夏系列的色系更是絕美，牡丹粉、櫻花粉、藍藻綠與繡球花藍的層次堆疊，都讓造型在視覺上多了輕盈卻精準的平衡感。

▲▼ Marimekko 。（圖／品牌提供）

▲▼ Marimekko 。（圖／品牌提供）

▲▼ Marimekko 。（圖／品牌提供）

Knitted Bag 針織包系列也把設計細節拉到滿，運用提花織造技術與立體羅紋織面，讓 Unikko、Lemmitty 與 Merirosvo 等圖案不只停留在平面，而是多了可見的織紋層次，加上大型托特、肩背、斜背到迷你手提等不同包型，實用之餘也很有造型辨識度。Piccolo 條紋束口托特包也是寶藏必收名單之一，束口設計打破了托特包的一成不變，猶如大型水餃包，可以說是人見人愛的亮點。

▲▼ Marimekko 。（圖／品牌提供）

今年正式迎來誕生 70 週年的 Jokapoika 襯衫也是矚目焦點，這件自 1956 年問世的代表作，以手繪感 Piccolo 條紋和寬鬆俐落的剪裁，至今依舊是品牌最具辨識度的設計之一。它的迷人之處就在於，看似簡單，卻靠條紋間距、配色安排與版型比例撐起整體造型，不論單穿、成套搭配，或混搭更鮮明的圖騰，都能保有那種不費力的設計感。

同場加映

以日常中最熟悉的便利貼、螢光標記筆為靈感來源，me ISSEY MIYAKE 將色彩注入全新「NEON POP」快閃店，於 4 月 1 日至4 月 29 日正式登陸台中勤美商圈！透過鮮明霓虹色調與幾何語彙，讓人一踏入就忍不住直呼「太可愛」，也帶來許多延續布料美學的話題單品。這次最吸睛的，莫過於將「便利貼」概念轉譯為服裝與配件，限定單品透過品牌擅長的摺皺技術與輕量材質，打造出可折疊、好收納的上衣與托特包，不僅延續 me 一貫的機能性，更讓日常攜帶變得輕盈又有趣。包款在收納時可壓縮成小巧體積，展開後則呈現立體結構與鮮明色塊，就像隨身攜帶的一抹霓虹風景。

▲▼ me ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼ me ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼ me ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲me ISSEY MIYAKE 將色彩注入全新「NEON POP」快閃店，於 4 月 1 日至4 月 29 日正式登陸台中勤美商圈 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Marimekko, 春夏, 印花, 襯衫, 包款

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