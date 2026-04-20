Stella McCartney x H＆M隔20年再出手！話題薄紗禮服、質感西裝全都想收

記者鮑璿安／綜合報導

H&M 再度請回Stella McCartney合作！光是這個消息就夠讓時尚迷先尖叫一輪了，這次全新 Stella McCartney x H&M 設計師合作系列，將Stella McCartney 25 年品牌歷程重新剪輯成一個更適合當今的時裝衣櫥。系列改寫當代經典的 Oversize 襯衫、飄逸風衣與俐落剪裁西裝，整體氛圍既有英式率性，也保留設計師一貫不按牌理出牌的時髦風格。





▲全新 Stella McCartney x H&M 設計師合作系列，將Stella McCartney 25 年品牌歷程重新剪輯成一個更適合當今的時裝衣櫥。（圖／品牌提供）



對於這次合作，Stella McCartney表示:「我將這個系列視為一趟穿越我時尚歷程的旅程。它是當代經典與我過往摯愛的真正交融，那些作品見證了我初入時尚圈的探索以及個人風格標誌的演進。它是玩趣的、有力的、 閃耀的、歡愉的，同時也是精緻的。」 她所擅長的設計語言被濃縮得很完整。像是羅紋針織洋裝與上衣，直接把品牌標誌性的 Falabella 鍊條帶進領口細節，讓極簡輪廓多了精緻而帶點搖滾感的裝飾效果；白色長禮服則以披風式袖口一路延伸至裙襬，拉出圓弧流動線條，視覺上有種走動時會自然揚起的戲劇感。

等待夜幕降臨，派對感十足的單品也沒少，亮片、網眼與貼身輪廓，包含飾有大膽櫻桃印花的網眼洋裝與上衣，以及印上Rock Royalty字樣、帶有鉚釘細節的白色迷你T恤，從優雅到叛逆切換得很流暢，也把 Stella McCartney 最迷人的甜酷反差放到最大。

系列一口氣帶來六款包型，從小型品牌標誌肩背包、巨型托特包，到加入鍊條背帶的巧克力色包款，都延續 Stella McCartney 對包袋輪廓與金屬細節的拿捏；鞋履則把鍊條裝飾放到樂福鞋鞋頭，低調但夠有辨識度。更重要的是，整個系列在材質上延續她長年堅持的永續理念，優先選用再生材質、有機棉、RWS 認證羊毛，以及來自工業玉米與回收植物油的創新塗層原料，讓這次聯名不只好看，連設計背後的價值觀也很完整。

同場加映

英國百年品牌 DAKS 一直是許多英倫控心目中的經典存在，本季透過跨界聯名重新梳理英倫風格語彙，從剪裁、面料到配件細節全面升級，攜手 John Smedley、Scye、Globe-Trotter 與插畫家 Mr. Slowboy，透過不同領域的工藝與設計語言交織，打造出一種低調卻極具層次的紳士風格。系列也首度於 DAKS 男裝 POP UP STORE 亮相，在台灣就能夠輕鬆入手。





▲DAKS 與 Scye 聯名以「British Heritage」為核心 。（圖／品牌提供）





▲採用高規格赤耳丹寧（Selvedge Denim），可隨時間呈現自然養成變化。（圖／品牌提供）

英倫與日系的混血感讓無數人嚮往，此次與日本品牌 Scye 的聯名成為亮點，像是誕生於1930年代的「DAKS Slacks」無腰帶西裝褲，這次以更俐落的版型回歸，搭配略帶寬鬆的褲型與輕盈布料，在正式與休閒之間取得平衡。細節則融入 Scye 標誌性的犀牛圖騰與 DAKS 經典格紋配色，讓整體造型在簡約中多了一份辨識度。DAKS 與英國老牌針織品牌 John Smedley 的合作同樣值得關注，將品牌標誌性的 House Check 與條紋細節融入高級海島棉針織中，提升整體觸感與穿著舒適度，也讓基礎單品多了質感支撐。