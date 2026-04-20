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星巴克4／21起「大杯以上買一送一」　10款指定品項點到多賺一杯

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▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應世界地球日來臨，星巴克也來共襄盛舉，從 4／21 起一連兩天，推出「指定品項好友分享」優惠，共有10款店內現作飲品，提供大杯以上買一送一回饋，品項包括冰熱咖啡、茶飲與星冰樂、星沁爽等，讓消費者能享受更划算的咖啡時光。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

星巴克在 4／21、4／22 一連兩天，推出「世界地球日 指定品項 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，消費者至店購買購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／星巴克提供）

10 款指定優惠的品項包括：蜂蜜公爵爆爆星冰茶、冷萃咖啡、濃萃義式厚那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、經典紅茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、芒果火龍果椰奶星沁爽。另外請注意優惠不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點以及部分指定門市不提供優惠門市請看文後列表

▲台南三井Outlet二期試營運，居家品牌康寧、無印良品均祭出開幕優惠。（圖／品牌提供）

▲無印良品在世界地球日推出「Re MUJI－留下自然綠意」活動，消費者持品牌至指定門市，可換回收小禮物，此門市為三井台南Outlet門市（非回收門市）。（圖／品牌提供）

適逢 4／22 到來的「世界地球日」，MUJI無印良品也在當天推出「Re MUJI－留下自然綠意」活動，當日消費者將官方通路購買、不再使用的玻璃製品、丹寧衣物或美保瓶罐任兩件，帶至全台限定11家設有「Re MUJI」服務的門市進行回收，即可獲得由門市汰換的衣架尺寸扣環回收製作的「再生盆器組」，每人每日限領取1份，送完為止。

▲無印良品世界地球日活動。（圖／品牌提供）

此外無印也宣布，為讓顧客更直覺理解回收再生服務的內容與理念，原「Re Park」服務正式更名為「Re MUJI」。透過更簡單直接的命名，讓回收行動與品牌日常連結，邀請顧客以融入日常生活的方式實踐永續生活。其回收服務門市包括松高、美麗華、LLP 南港、MOP 林口、裕隆城、大全聯中壢、LLP 台中、尚順、台東及岡山、大立門市。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 無印良品, 世界地球日

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