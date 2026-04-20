IKEA「肉丸味棒棒糖」獵奇新品掀話題！聯手Chupa Chups玩笑成真

記者鮑璿安／ 綜合報導

西班牙糖果品牌 Chupa Chups 與 IKEA 攜手帶來全新話題聯名，這次不是居家用品，也不是經典甜味翻玩，而是直接把大家熟悉的 IKEA 瑞典肉丸變成棒棒糖，推出超乎想像的「肉丸口味棒棒糖」，再次用意想不到的組合挑戰大眾味蕾。





▲西班牙糖果品牌 Chupa Chups 與 IKEA 攜手帶來全新話題聯名。（圖／翻攝自官網）



原本是愚人節的惡搞玩笑，想不到就這麼成真了，Chupa Chups 表示，品牌一直相信快樂往往來自最出乎意料的風味組合，而這次與 IKEA 的合作，正是將「怎麼可能」變成「好像真的會想試試看」的代表作。此次將生產多達 100 萬支棒棒糖，但並非零售販賣，而是選擇在今年6月於全球IKEA門市進行試吃體驗，除了瑞典、日本、印度、塞爾維亞、克羅埃西亞、羅馬尼亞與斯洛維尼亞等市場外均有機會上市。

全新「肉丸口味棒棒糖」被形容為一款誰也沒預料到、卻可能讓人一試上癮的創意商品，融合經典肉丸與蔓越莓果醬的滋味，主打濃郁、鹹香風味，外型則維持 Chupa Chups 一貫圓潤繽紛的經典棒棒糖造型，將趣味感直接拉滿。至於這款甜中帶鹹、顛覆想像的獵奇新品，究竟會讓人驚艷還是震撼，已經成功掀起討論。