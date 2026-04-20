一趟旅行看清一個人！「5個地雷旅伴特點」別輕忽





▲以下就整理出5種常見的地雷旅伴特點，出發前真的要先觀察清楚 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／綜合報導

旅行最怕的往往不是天氣不好，也不是行程太滿，而是同行的人讓整趟旅程變得很心累。許多人都說，出去玩一次最能看清一個人，原因就在於旅途中會放大彼此的生活習慣、情緒反應與價值觀差異。以下就整理出5種常見的地雷旅伴特點，出發前真的要先觀察清楚。

1. 什麼都說都可以，最後卻什麼都要嫌

這類型旅伴在規劃階段通常不太表達意見，總是回「隨便」、「都可以」、「你決定就好」，看似好相處，實際上到了現場卻最容易抱怨。無論是餐廳不好吃、景點太無聊，還是行程太趕，都可能成為挑剔的理由，讓負責安排的人壓力倍增。

2. 時間觀念太差

旅行最怕遇到沒有時間觀念的人，像是集合總會遲到、早上賴床叫不醒，或出門前永遠還要再拖半小時。這種情況不只會打亂原本行程，遇到要趕車、趕飛機或有預約時段的安排時，更可能讓整團人跟著緊張，甚至影響後續計畫。

3. 一不順心就擺臉色

旅途中難免有突發狀況，例如天氣不好、排隊太久、走錯路，這些其實都很正常。但若同行的人情緒起伏太大，一點小事就開始不耐煩、臭臉或抱怨不停，往往會讓原本輕鬆的旅行氣氛瞬間變得很壓迫，其他人也容易被影響心情。

4. 凡事只想到自己，完全不管別人感受

有些旅伴在安排與執行行程時，永遠只考慮自己想吃什麼、想去哪裡、想拍什麼，甚至不顧同行者的體力與需求。這類型的人表面上像是很有主見，但相處久了就會發現，整趟旅程幾乎都圍著他一個人打轉，讓其他人很難真正享受旅行。

5. 金錢觀差太多

再好的朋友或伴侶，只要金錢觀落差太大，旅行中就很容易出現摩擦。像是有人想省、有人想享受，有人習慣精算每一筆，有人則認為不用分那麼清楚，這些差異都可能在住宿、交通、吃飯與購物時逐漸累積成不滿。尤其遇到分帳不清或總是讓別人先墊錢的情況，更容易讓氣氛變得尷尬。