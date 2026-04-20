大耳狗、布丁狗和帕恰狗首度同框萌翻　三麗鷗狗狗好朋友聯名手機殼登場

文／妞新聞

狗派絕對會瘋掉！CASETiFY再度攜手「三麗鷗」推出全新的狗狗好朋友聯名系列，讓大耳狗、布丁狗和帕恰狗等三麗鷗旗下最具代表性的狗狗角色首度同框。除多款俏皮繽紛的印花手機殼亮相，一系列的電子配件也將包辦大家的日常所需。

▲三麗鷗全新狗狗好朋友聯名系列手機殼。（圖／CASETiFY，下同）



本次聯名特別讓大耳狗、布丁狗和帕恰狗躍上手機殼，不只可愛外觀讓人眼睛一亮，還兼具耐摔的強悍防護力。從靠著巨大的白色耳朵從雲端飄下的大耳狗、盡情享用奶油布丁的布丁狗，再到悠閒散步中的帕恰狗，每款都超級欠收藏！

此外，聯名除提供能客製化專屬文字的角色印花款之外，全新推出的「狗狗好朋友客製化手機殼」更可自由調整每張大耳狗、布丁狗和帕恰狗角色貼紙的位置，隨心拼貼出最獨一無二的三麗鷗電子配件，可說是絕不容錯過！

同步登場的配件陣容也是一次到位，包含AirPods及AirPods Pro保護殼、iPad保護殼、MacBook保護殼、鏡頭保護貼，以及多款MagSafe兼容磁吸配件，讓三位狗狗好友直接入住你的3C日常。

三麗鷗狗狗好朋友聯名系列已於CASETiFY台灣官方網站正式發售，欲了解更多產品相關資訊，請至CASETiFY台灣官方網站瀏覽。

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