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地球日保養升級！4款討論度最高的「澎潤神品」讓肌膚透亮起來

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地球日保養升級！4款「澎潤透亮神品」讓肌膚膨起來，DIOR、后、肌研全上榜

▲近期討論度最高的讓肌膚膨起來又變亮關鍵單品。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

在4月22日地球日之際，保養的意義早已從單純「變美」，進化為一種更全面的生活選擇。從純淨成分、環境友善到高效科研，「少而精」與「有感升級」成為2026最重要的關鍵字。

而今年最明顯的趨勢，就是「澎潤＋透亮＋穩定」同步進化。肌膚不只要補水，更要有光；不只要亮白，也要維持穩定與彈性。當膚況達到水分、光澤與穩定的平衡，自然就會呈現出柔嫩、飽滿又帶光的理想狀態。

以下4款，就是近期討論度最高的「讓肌膚膨起來又變亮」關鍵單品。

TOP1：膠原光關鍵第一步！肌膚像喝了保養飲

DIOR全新推出的迪奧逆時活氧奇肌露，以活氧膠原調控科技™結合錦葵活酵因子，從保養第一步為肌膚打底，幫助建立「水、嫩、亮」的澎潤基礎。

地球日保養升級！4款「澎潤透亮神品」讓肌膚膨起來，DIOR、后、肌研全上榜

▲迪奧逆時活氧奇肌露175ml／3,000元。（圖／品牌提供）

質地一接觸肌膚即轉化為輕盈水感，快速滲透，讓肌膚呈現細緻光澤感。日常使用下，膚況更顯柔嫩飽滿，整體狀態更穩定。

搭配Dior迪奧逆時活氧膠原精華，透過5分鐘「一擦奇肌露、二拍奇肌露、三濕敷膠原精華」保養節奏，讓肌膚更顯水潤彈性，養出自然透亮的膠原光感。

地球日保養升級！4款「澎潤透亮神品」讓肌膚膨起來，DIOR、后、肌研全上榜

▲Dior迪奧逆時活氧奇肌露175ml／3,000元。（圖／品牌提供）

TOP2：快充型修護！穩定膚況的關鍵一步

THE WHOO 后2026全新推出重生秘帖NAD青春極效修護安瓶，以快充修護為核心概念，回應現代肌膚在壓力與環境變化下容易出現的疲憊與不穩定狀態。

地球日保養升級！4款「澎潤透亮神品」讓肌膚膨起來，DIOR、后、肌研全上榜

▲重生秘帖NAD青春極效修護安瓶30ml／3,580元。（圖／品牌提供）

這款安瓶結合品牌長期研究的NAD Power24™科技，透過高濃度修護能量，幫助肌膚維持穩定、細緻與彈性表現。質地為水感凝露，上臉清爽且延展性高，日常使用能讓肌膚看起來更平滑、有光澤。

地球日保養升級！4款「澎潤透亮神品」讓肌膚膨起來，DIOR、后、肌研全上榜

▲重生秘帖NAD青春極效修護安瓶30ml／3,580元。（圖／品牌提供）

作為全球代言人的金智媛，也以細緻穩定的膚況詮釋「縮時保養」趨勢，在高強度拍攝環境下依然維持透亮光感。

日常建議可在化妝水後使用安瓶，再疊擦後續重生秘帖精華，作為穩定膚況的重要關鍵步驟，幫助整體保養效果更完整。

地球日保養升級！4款「澎潤透亮神品」讓肌膚膨起來，DIOR、后、肌研全上榜

▲重生秘帖NAD青春極效修護安瓶30ml／3,580元。（圖／品牌提供）

TOP3：一噴就有感！隨身補水的澎潤濾鏡

reveel德國理妍海洋青春澎澎露主打快速補水與肌膚穩定，以深海褐藻萃取與依克多因為核心，幫助肌膚維持良好狀態。

噴霧型精華能隨時補充水分，讓肌膚立即看起來更飽滿、有光澤，特別適合長時間待在冷氣房或膚況容易乾燥的人使用。長期使用下來，肌膚細緻度與柔嫩感也會更明顯。

地球日保養升級！4款「澎潤透亮神品」讓肌膚膨起來，DIOR、后、肌研全上榜

▲reveel 德國理妍 海洋青春澎澎露50ml／3,500元。（圖／品牌提供）

TOP4：亮白升級關鍵！讓肌膚「澎中帶光」

肌研H.A. Supreme激亮淡斑精華，是今年美白市場討論度極高的一款代表作。隨著台灣一年用掉超過百萬支美白精華的趨勢，消費者對於亮白需求已全面升級。

配方結合維他命C、菸鹼醯胺與4重玻尿酸，在補水同時幫助提升肌膚整體明亮度，讓膚況看起來更均勻透亮。質地清爽不厚重，適合日常疊擦。

地球日保養升級！4款「澎潤透亮神品」讓肌膚膨起來，DIOR、后、肌研全上榜

▲肌研H.A. Supreme激亮淡斑精華30ml／650元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 保養

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