安格斯12星座一周運勢4／20-4／26　獅子拼一個氣勢、摩羯桃花增加

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

火星與水星這周在牡羊座的命宮交會，不論行動或是思維，牡羊都傾向更積極直接，對於情人或心上人可直率表達想法，而對於不適合的緣分可快刀斬亂麻帥氣切割，但單身者新的緣分尚未到來，要注意避免有心人的感情操弄，要懂得釐清對方的背景與目的，好好保護自己。朋友相處上同樣是直白率真，但不見得每人都喜歡這套，過於傷人的言語要收斂。

金牛4.21～5.20

這周太陽進入了金牛座本命宮位，為你大大提振了士氣，從容優雅的舉止將讓外在吸引力變強，「很好相處、很安心」的氛圍是你的秘密武器。單身者在日常生活中就容易被注意，不刻意的互動反而更容易讓關係自然發展。金星進入雙子後感情節奏變得更輕快，已有對象的人，適合安排輕鬆但有生活感的約會，日常互動反而比刻意浪漫更能累積情感。

雙子5.21～6.20

雙子這周的情感值被金星拉到最滿，本周桃花幾乎全面開啟，單身者會聊天變得更順、互動更自然，甚至會出現對方主動的情況，水星與火星則讓你回應速度變快、表達更直接，但也容易在一時情緒下說太多或給出過度明確的訊號，導致關係過快推進又難以收回。已有對象的人，特別注意界線感，你的人際互動變多，很容易在無意中忽略另一半。

巨蟹6.21～7.21

本周巨蟹座感情與人際幾乎同步運作，單身者與心上人「先當朋友」開始互動，能讓你更有安全感。金星周間進入12宮，戀愛中的蟹座要特別注意，關係將可能從穩定變得不確定，對方時而熱絡、時而冷淡，容易讓你內心出現小劇場，在情緒上較敏感，一旦感覺被忽略，就容易悶在心裡或默默退後。

獅子7.22～8.22

獅子座這周忙著拼一個氣勢，生活重心偏向工作與目標，能在自己擅長的領域發光。感情上自信的舉止表現也將讓你更具吸引力，單身者容易在職場、專業場合或與工作相關的活動中被注意。已有對象的人，本周適合一起規劃未來或討論目標，但也可能因價值觀不同而出現摩擦，特別是在時間分配或優先順序上，建議多傾聽。

處女8.23～9.22

隨著九宮迎來了太陽，處女座這周感情狀態愈來愈明朗，單身者特別容易在不同圈層、學習場合或旅行中遇到讓你眼睛一亮的人；有對象的人，本周適合一起嘗試新體驗，例如短程旅行、課程等，有助於重新點燃新鮮感，但也需避免因理念差異產生爭論。朋友相處上你會接觸更多不同背景的人，但深度未必足夠，可能因一句話而過度解讀。

天秤9.23～10.22

本周感情明顯轉向更深層的內在連結，單身者不再滿足於表面聊天，而是會在意對方的真心與自己的投入程度，如果覺得付出與回報不合比例，很可能就此止步，好在金星進雙子讓你在人群中充滿魅力，即使關上這道門，必然還會有另一扇窗！至於戀愛中的天秤，這周面對關係中的磨合，記得多用溝通取代試探。

天蠍10.23～11.22

太陽進入對宮後，這周愛情將成為天蠍座的生活重心，單身者感情世界多彩多姿，圍繞著隱性桃花，此時曖昧發展速度快，但未來能否長遠發展，就還需多多觀察。至於戀愛中的天蠍，想要進一步理解對方想法，還需要透過日常互動增加連結。這周社交運勢平平，朋友之間相處穩定，偶爾記得關心周圍的人，別讓自己太邊緣化。

射手11.23～12.21

本周感情自然融入生活節奏，愈是抱著平常心，愈可能遇見出其不意的桃花邂逅，工作、健身、固定活動等，雖然很平凡，但反而能讓你充滿悸動。朋友就是你的解憂良藥，空閒之餘相約吃喝玩樂，都能大大補足元氣，這周與其在不如意的事情上硬碰硬，不如轉換心情，重新享受朋友之間的默契情誼！

摩羯12.22～1.19

本周摩羯戀愛運節節上升，金星進雙子讓感情與日常連結，你可能透過聊天與互動慢慢培養情感。單身者桃花增加，特別是在娛樂、活動或興趣中容易遇到讓你放鬆的人，你會比平常更願意打開自己。至於戀愛中的摩羯，由於水、火星在四宮讓情緒變得內斂，就算遇到難題也容易選著悶著不說，情緒十分壓抑。

水瓶1.20～2.18

太陽進入四宮，加上金星進入雙子，這周水瓶座戀愛宮活躍，曖昧機會增加，容易在娛樂中遇到心動對象，但比起略帶刺激的桃花，你反而傾向從熟人或生活圈發展緣分，讓感情更務實安心。已有對象的人，本周適合透過聊天與陪伴增加互動，主動關心會是第一步。至於朋友之間相處活躍但偏表層，避免過於給人過於油滑的印象。

雙魚2.19～3.20

太陽進入三宮，本周你的桃花與「聊天」高度相關，單身者很容易因為交流而產生好感，彼此一拍即合，能在很多訊息互通之下快速升溫，但也要注意是否只是暫時的情緒連結。有對象者，水星與火星在二宮讓你在感情中更在意被珍惜的感覺，若對方回應不足容易失落，也需避免因價值觀不同產生摩擦。

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