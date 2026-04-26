UNIQLO蕾絲內褲被封「低腰褲時尚」搭配神器　3條穿搭公式請筆記

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

源自90年代至千禧年初的低腰褲時尚「Sagging Style」，如今已跨越世代，轉化為現代個性化的穿著方式，從歐美樂壇、時尚博主到K-Pop偶像……各路明星都開始延續這復古浪潮。然而為何Sagging Style尤其受到女孩們歡迎？低腰褲不僅能恰好展現腰線比例之外，還能運用露出內褲頭營造層次感，穿的是一種時髦的態度！

那麼這回又有Uniqlo什麼事了？原來是Uniqlo推出的蕾絲邊內褲系列，被喜歡Sagging Style的女孩們視為穿搭寶藏，在社群上火紅了起來！Uniqlo推出的木代爾棉質內褲系列當中，有相當多款帶上蕾絲滾邊的設計，有高腰、中腰，亦有簡單花邊或是寬版蕾絲褲頭的款式，顏色選擇上也十分豐富。將這些蕾絲褲頭疊搭於低腰褲上，能夠於中性嘻哈的風格中悄悄注入優雅與女人味，搭配出視覺衝撞的效果。Uniqlo這次可說是誤打誤撞，連內褲都能成為時髦的穿搭神器！

Uniqlo蕾絲內褲運用於Sagging Style的穿搭公式

棉褲＋蕾絲內褲

在Sagging Style於近年重回流行之初，Jennie的影響功不可沒，她曾在MV中穿上短版上衣搭配低腰寬鬆的運動風棉褲，腰際則有蕾絲褲頭點綴，帥氣之中保有少女的一面，也是Sagging Style初心者可以嘗試的入門公式。

同色系蕾絲內褲

依照穿搭的主色調或是下半身的單品顏色，來選擇同色系的蕾絲內褲，製造出延伸的效果，作為穿搭中低調的巧思，推薦給不喜歡太過張揚的朋友們。

丹寧褲＋蕾絲內褲

基本上丹寧褲裝與蕾絲內褲百搭不出錯，彼此的平衡效果絕佳，適時地加入皮帶更添造型感。

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