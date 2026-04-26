《逐玉》孔雪兒私下愛包找到了！戲外多變樣貌都美得驚艷

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2026火熱陸劇《逐玉》除了男女主角張凌赫、田曦薇瞬間成為國民老公老婆，劇中另一對「不齊而俞」CP觀眾也特別愛嗑，飾演反派「齊旻」的鄧凱與飾演溢香樓女掌櫃「俞淺淺」的孔雪兒，曖昧氛圍從戲裡延伸到戲外，令粉絲們看得意猶未盡，尤其孔雪兒換下古裝後的美貌更具吸引力，多變的樣貌都美得驚艷！

《逐玉》孔雪兒戲外的百變樣貌

孔雪兒私下愛包找到了！

孔雪兒私服風格其實相當親民，日常喜歡樸素的運動風服裝，率性兼具活力，即使是極淡的妝容，搭配上一頂帽子，也能是一套有個性的造型，編輯發現私下她背上了這只RABEANCO推出的KEO Asymmetric斜背袋，低調的素面外型以不對稱美學為核心設計，符合孔雪兒私下的風格，基礎之中藏著品味巧思，且柔軟的半月包型帶著些慵懶態度，簡約百搭又具實用性！

孔雪兒的千金風造型

不僅在劇中擁有霸氣的女主人風範，戲外的孔雪兒更自帶一股嬌貴的氣場，駕馭起千金風格的格紋單品最適合不過！並透過柔嫩的色調，悄悄融入逆齡少女感。

孔雪兒泳裝造型

孔雪兒的肌膚本就晶透雪白，穿上亮色系的服裝更凸顯了這項優點，她在海邊旅遊時選擇了這套明亮的綠色泳裝，有金屬釦飾的點綴彰顯質感，視覺上既性感而不俗！

孔雪兒也愛多巴胺穿搭

擁有好底子的孔雪兒，基本上沒看過什麼她不適合的顏色，私下的她也喜歡繽紛的多巴胺穿搭，即使全身聚集了藍、黃、紅色，也不顯雜亂、反而抓住了復古時髦的表現精髓；多種顏色混合的上衣則為她帶來夏日活力，搭配上一只粉色編織包，立刻感受到度假的歡樂氣息。

孔雪兒高智感冷淡風

收起甜美笑容，孔雪兒也能一秒化身冷面女神，換上低飽和基礎色系、合身剪裁服裝和高跟鞋造型，那流露霸氣的美和生人勿近的氣質，也非常有魅力！

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