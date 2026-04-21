松山區火鍋店+1！浮誇山野肉花圈太誘人　3款飲品和麻辣鍋搭一起很對拍

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

「四季花月」以隱於山野、盡享四季為概念，無論是空間還是菜單都圍繞山野感展開。創辦人Kay出生於香港、在美國長大，因為喜歡火鍋，也吃過各地不同風格的鍋物，最後選在台灣打造「四季花月」，把他心中理想的用餐狀態具體做出來。這裡沒有催促感，也不強調過度互動，而是一種終於能放鬆下來的舒服。餐廳也導入無煙淨化設備系統，即時吸附與過濾油煙，吃完鍋後衣服和頭髮不容易留下濃厚氣味，對不少下班直接來聚餐的火鍋控來說超級加分，如果是來約會也不怕吃完全身食物氣味重到不行。

亮點1｜把山野氣息搬進店裡

四季花月最先讓小編印象深刻的不是迎面而來的香氣，而是空間的寬敞和舒適度。店內大量使用土牆、原木與石材，搭配暖色燈光，整體風格不走浮誇型裝潢，而是偏安定、沉靜的路線。桌距刻意拉寬，視覺上不壓迫，也少了和隔壁桌互相干擾的侷促感。對忙了一整天、只想好好吃飯的人來說，這種不喧鬧、不打擾的環境確實比熱鬧更有吸引力。對此創辦人Kay分享火鍋本來就該是一頓能慢慢吃、慢慢聊，甚至安靜地吃完也不尷尬的晚餐，而不是被翻桌速度推著往前走。

亮點2｜紅鍋白鍋都有記憶點

四季花月開幕就端出9款湯底，包含2款紅鍋、7款白鍋，口味橫跨麻辣、酸香、濃郁與清甜，選擇相當完整。基本款有滑順不膩的「香醇牛奶鍋」、提鮮解膩的「番茄果香鍋」，以及以雙湯熬煮的「胡椒豬骨雞鍋」，都是接受度高、也容易入門的品項。特色鍋底則有像是以南瓜結合酸菜與雞湯熬煮的「酸爽金湯鍋」，帶著先酸後甜的風味，入口很快就能把味蕾打開。還有以雲南羊耳菌入鍋的「山珍松茸鍋」，走的是鮮甜清潤路線。喜歡南洋風味的人可以選「酸辣冬陰功鍋」，而以100%純椰子水搭配雞湯熬煮的「椰香益活雞鍋」是清爽派會想點的一鍋，它的椰香不會厚重，和雞湯搭在一起有種乾淨的甜味，尤其適合搭配辣鍋交替著吃，這也是小編實際品嚐後最喜歡的湯底。

亮點3｜重慶派和成都派都能被滿足

麻辣鍋是四季花月最有企圖心的一區，直接分成「重慶麻辣鍋」和「成都香辣鍋」兩條線，各自有明確性格。「重慶麻辣鍋」以正宗重慶配方為基底，使用四川花椒、朝天椒與多種辛香料爆炒牛油，湯面覆著一層紅亮厚油，辣感直接，麻意來得快，吃起來厚重、鮮明，很適合本來就偏愛重口味的人。品牌也特別提到，這鍋和豬腦、豬肝、去骨鴨掌等內臟類食材很搭，走的是老火鍋那種夠勁、夠狠的路數。相較之下「成都香辣鍋」味道更細膩，以多種辛香料與豆瓣醬慢火熬煮，重點放在香氣與麻辣的平衡，辣度比重慶版本溫和一些，入口不會太衝，卻保有麻辣鍋該有的存在感。若你想吃辣，但又不想一開始就被辣到咪咪冒冒，成都香辣鍋會是比較穩妥的選擇。

亮點4｜3款白鍋各有擁護者

如果你跟小編一樣不太能吃辣，不打算走麻辣路線，四季花月的白鍋也不是陪襯，當中最有辨識度的是靈感來自貴州名菜的「酸爽金湯鍋」，它用南瓜熬出金黃色湯底，再加入酸菜與雞湯續煮，喝起來先有酸香，接著帶出南瓜的自然甜味，味道很醒，特別適合天氣悶熱或前一餐吃太重之後，想換個口感的人。

「香醇牛奶鍋」以鮮乳與雞湯細火熬煮，再搭配食用鮮花與木瓜，湯頭滑順細緻，奶香濃而不厚，還多了一點果香。鍋中加入奶油玫瑰花，也讓視覺辨識度高不少，上桌時很容易先吸住目光。至於「椰香益活雞鍋」則是清爽派值得鎖定的一鍋，100%純椰子水結合雞湯熬煮，搭配椰肉與大成益活雞，湯色清透，入口自然回甘，沒有一般濃湯型鍋底的負擔感，吃到後面也不容易膩，很適合搭海鮮或雞肉。

亮點5｜山野肉花圈有夠浮誇

火鍋好不好吃，肉當然是重點。四季花月最吸睛的就是「山野肉花圈」，不是一般平鋪式肉盤，而是沿著鍋邊環狀擺放，像花圈一樣把鍋圍起來，拍照效果強，桌上氣勢也很足。肉品選擇涵蓋日本A5和牛紐約客、日本A5和牛嫩肩、美國牛小排、西班牙伊比利豬梅花、紐西蘭小羔羊與益活去骨雞腿等，另外也設計出三種肉花圈組合。偏愛牛肉的人可選「山野一圈‧牛」，一次吃到美國牛板腱、美國雪花牛與美國牛小排，想牛豬一起吃則有「山野雙圈‧牛豬」。選擇障礙最適合直接點「山野三圈‧牛豬羊」，兩牛、兩豬、一羊一次到桌，每份肉花圈也都會附上四季鮮蔬籃。另一道必吃菜色非「9秒牛肉」莫屬，主廚把板腱牛做成超薄切片，再以不同醃料處理，強調只要在沸騰湯底裡涮9秒，就能吃到最佳口感。口味共有4種，包括帶辛香感的「鮮辛山葵」、香氣先到位的「珍馥松露」、麻辣派會喜歡的「焰麻烈辣」，以及用沙姜調味的「山奈沙姜」。

亮點6｜Mocktail跟海鮮配料也沒馬虎

四季花月還替火鍋設計專屬的無酒精Mocktail，開幕先推出3款飲品，「春｜青林梅影」以梅香為主調，酸甜清雅、「嶺上苦泉」以苦瓜做主角，風味帶點成熟的大人感，名字和外型都很有辨識度，光看就先降火氣、「霜瓜清露」走的是清甜路線，和麻辣鍋搭在一起很對拍，剛好能把口中的辛辣感往下壓一些。除了肉品以外，海鮮與配料選項也算齊全，海鮮有金目鱸魚、巴沙魚、干貝、大草蝦、廣島大牡蠣、澎湖小卷，另有蝦滑與花枝滑。喜歡丸類的人可以試試Q彈原味牛肉丸、蝦仁牛肉丸以及三星蔥爆漿貢丸、爆漿起司牛肉丸。至於蔬菜部分，品牌特別推薦口感爽脆的貢菜，剛好替整桌肉與濃湯拉出一點清口感。

四季花月｜品牌資訊

營業時間：週一至週日17：30－01：00

地址：台北市松山區復興北路15-1號1樓

電話：02-2777-5577

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