Olive Young新品牌「OLIVE BETTER」登場　首間門市＋6大區域一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

OLIVE BETTER是由韓國美妝巨頭Olive Young於2026年1月推出的全新健康與生活風格品牌，首間旗艦店選址於首爾光化門。以「K-wellness」為核心概念，OLIVE BETTER將「變美」從單一保養延伸至整體生活狀態，從飲食、運動到身心放鬆全面整合，打造更完整的健康提案。

OLIVE BETTER 在哪？

OLIVE BETTER首間實體店選址於首爾光化門核心地段「光化門 D-Tower」，空間橫跨兩層樓，以更開放、生活化的方式呈現品牌概念。整體以「日常健康管理」為主軸，將營養補給、運動輔助與輕食等區域整合在同一空間，逛起來更像一間精緻的健康生活選品店，而非傳統藥妝通路。除了光化門旗艦店外，根據韓媒報導第二間門市預計進駐江南商圈。

OLIVE BETTER 交通、營業資訊

韓文名稱：올리브베러 광화문점

地址：서울 종로구 청진동 246

交通方式：首爾地鐵光化門站4號出口，步行約3－5分鐘

營業時間：平日08：00－22：30、週末10：00－22：30

六大區域一次逛齊

店內空間依照不同生活需求劃分為6大區域，涵蓋飲食、健康、身心狀態。

OLIVE BETTER 區域1：Eat Well｜輕食與機能飲品

以日常可負擔的健康飲食為主，包含低負擔零食、機能飲品等，讓補充能量這件事變得更輕鬆，也更貼近日常節奏。

OLIVE BETTER 區域2：Nourish Well｜維他命與營養補充

針對不同需求規劃多元營養補給選項，從基礎維他命到機能型補充品，幫助維持身體狀態的穩定與平衡。

OLIVE BETTER 區域3：Fit Well｜運動補給與蛋白質

結合運動與日常保養概念，提供蛋白質、能量補給等產品，適合健身前後或需要提升體力時補充。

OLIVE BETTER 區域4：Groom Well｜香氛與基礎保養

延續Olive Young原本強項，涵蓋香氛、身體保養與日常清潔，讓外在狀態維持乾淨舒適，同時也兼顧氣味與質感。

OLIVE BETTER 區域5：Relax Well｜舒壓與助眠療癒

以放鬆與情緒管理為核心，包含助眠、香氛與療癒系產品，幫助在忙碌生活中找到屬於自己的休息節奏。

OLIVE BETTER 區域6：Care Well｜日常健康護理

從口腔護理到個人清潔等日常必備，將基礎健康管理納入整體生活提案，讓「照顧自己」變成一種習慣！

o編筆記：如果近期有安排首爾行程，這間很值得排進去！作為OLIVE BETTER的首間門市，整體空間更貼近「健康生活選品店」的概念，從陳列到動線都與以往熟悉的Olive Young有明顯不同，逛起來多了一種在整理生活節奏的感覺。

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