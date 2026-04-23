台中人衝了！「承繼」快閃新光三越　5大必吃甜點現場直接買

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

以前想吃承繼總得提前好幾週預訂，有時候還得碰運氣排隊。這回在台中的快閃店改成每天現貨供應，現場就能入手大快朵頤，快來跟小編一起看看有哪些亮點吧。

亮點1｜把甜點店變成一座實驗場

這次台中快閃主題叫「阿里阿德涅之線」，空間用冷冷的金屬搭配深紅色的線條當主角。這條紅線不是隨便裝飾，而是像一條指引的路，象徵製作過程裡那些關鍵的節點，也呼應品牌一直強調的「刻度系統」。走進去感覺不太像一般的甜點店，沒有太多柔軟浪漫的氛圍，反而帶著一種有秩序的實驗室感。紅線像路徑也像公式，讓人直覺感受到承繼除了在乎表面漂不漂亮之外，他們同樣在意甜點內在的結構到底扎實不扎實。

亮點2｜製作邏輯看得見

承繼做甜點很特別！他們是先想好最後想要的口感，再倒推回去調整配方和步驟，而不是從食材開始亂試。這次把這個逆向推導的概念直接展示出來，客人可以掃QR code看影片，看到焦糖怎麼在高溫下附著、原料怎麼在特定節奏裡變化。原本躲在廚房裡的細節現在都搬到前面。像是火槍噴火炙燒焦糖的那一刻、液體沸騰的樣子，看了之後反而更懂為什麼最後吃起來會是那個味道。

亮點3｜不用苦等每日現貨直接買

過去承繼最讓人又愛又恨的就是超難訂，這次在台中改成每天限量現做現賣。雖然還是手工產量有限，但至少不用等好幾週。對台中人來說這大概是第一次不用北上或苦苦等候，就能直接買到承繼的甜點。再加上時間又正好卡在母親節前後，不管是要送禮還是跟家人朋友分享都方便許多。

亮點4｜經典款一次收集

-18°C 焦糖起司蛋糕 長條禮盒 NT$720

用糖的比例控制冰點，即使凍在-18°C吃起來還是介於冰淇淋和布蕾之間的舒服口感，再用火槍把五面都炙燒出焦糖層，咬下去脆脆的裡面卻很滑順。

提拉米蘇 長條禮盒 NT$720

用純馬斯卡彭起司搭配3種不同方式處理咖啡，讓巧克力、奶醬和手指餅乾在嘴裡差不多同時化開。

開心果提拉米蘇 長條禮盒 NT$780

在經典版基礎上加了開心果泥和咖啡焦糖，固體、液體、半固體混在一起，風味會隨著嘴巴溫度慢慢散開，層次明顯更加誘人。

生巧克力布朗尼8入禮盒 NT$720

麵粉大幅減少，用可可和水分撐住結構。外面薄薄一層脆脆的巧克力殼，裡面則是接近膏狀，幾乎不會有傳統布朗尼那種乾乾的感覺。

香草鳳梨金磚6入禮盒 NT$620

把台式鳳梨酥重新詮釋，內餡用酸度高的鳳梨濃縮，混白巧克力和波本香草，外皮則用鹹鴨蛋黃做沙布列，強調冷藏後的酥脆口感跟層次對比。

亮點5｜最後還是回到好吃這件事

承繼雖然做了很多精密計算和測試，但歸根結底就是希望最後放到餐桌上時大家吃得開心。這次還準備了金屬質感的保冷袋，讓你買回家路上或分享給別人時整個體驗都更完整。在台中這40天，承繼把他們理性的那一面和吃甜點時最真實的滿足感，很好地銜接在一起。

承繼｜台中期間限定快閃資訊

地點：新光三越 台中中港店1F

期間：2026年4月1日～5月10日

營業時間：依百貨營業時間

提醒：每日限量供應，賣完為止

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