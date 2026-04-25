Tory Burch Charlie包爆紅預備中！款式太多＋容量剛剛好通勤約會都好搭

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Tory Burch在本季推出全新Charlie系列包款，悄悄為近期的日常精品包市場換了一種節奏！以柔軟方形包身為主軸，多了一種剛剛好的隨性與精緻，讓整體看起來更輕鬆，也更耐看。這樣的設計不只呼應現在越來越多人偏好的「自然就成立的好看」，也讓穿搭多了一點不刻意的餘裕感，無論是通勤時的襯衫與西裝褲，還是週末出門的背心與牛仔褲，都能輕鬆搭配。再加上多樣化的材質與尺寸選擇，讓Charlie包成為2026春夏的爆款預備役！

Tory Burch Charlie包款5大迷人之處

柔軟方形包身實用且耐看

春夏系列的Charlie包，帶著有如春意的溫和感，在看似俐落硬挺的方形包身輪廓中，透過柔軟的皮革打造鬆弛愜意的質感，為包款整體注入了隨性的風格，透過簡約翻蓋設搭開合，搭配上標誌性的雙T Logo，呈現低調精緻的日常造型。

多材質、多色選，基本款到個性款都有

Charlie包款在本季最讓人猶豫的，不是該不該入手，而是想買的款式太多！從經典百搭的滑面皮革款、低調耐看的麂皮版本，以及展現時髦風格的豹紋圖樣都有，顏色更是包括米色、焦糖棕到霧藍，無論你是喜愛不管什麼穿搭風格，天天都能直接背上的基本色，或是想讓穿搭多一點造型感的變奏款，都能找到自己心儀的款式。

肩背、斜背都可以，一款包多種用法

除了尺寸與色系圖案的多樣化選擇之外，Charlie包的實用度也非常多元，無論是大、中、小款尺寸的手袋，都會搭配上長、短兩款皮革肩背帶，輕鬆變換包款成手提、肩背與斜背使用，不同的背法也會讓整體感覺不同，像是通勤時可以肩背看起來俐落一點，出門逛街或旅行換成斜背也更輕鬆，完美應對不同場合的需求。

容量剛剛好適合日常收納

有大、中，小三種不同尺寸選擇的Charlie包，很適合喜歡不同收納容量的人，小款的能裝下手機、耳機、錢包、卡夾這些基本的日常隨身小物，而大款的也不會大到太有負擔，內部附有拉鍊收納層，這種「剛剛好」的容量，很容易成為每天出門都會想拿上的日常包款。

宋雨琦帶頭背，從日常到時裝週都成立

在今年二月紐約時裝週Tory Burch大秀上，品牌代言人宋雨琦出席觀秀時，就以一身水藍色套裝，搭配新款白色Charlie小尺寸手袋被許多人注意到，同場大秀上，阿曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）也以金色外套的裙裝造型，搭配手拿的中型Charlie包，展現這款包的不同風格，可以發現不管是比較優雅的穿搭，還是稍微正式一點的造型，Charlie包都可以輕鬆駕馭。

如果你最近也在找一款可以天天背的日常美包，Charlie就很剛好，從通勤到週末出門都能自然融入穿搭，這種不需要特別思考的好看度，很有機會成為本季的包款黑馬！

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