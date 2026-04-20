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無印良品粉色甜點好美　在家就能體驗春天

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▲無印良品春天新飲。（圖／品牌提供）

▲無印良品推出春天新飲與小點。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

櫻花季接近尾聲，無印良品近期祭出多款季節限定的櫻花風味食品，包含結合白桃與白巧克力的即溶飲品，以及口感酥脆的櫻花可可脆餅，讓民眾在家也能延續浪漫氛圍。IKEA 則有全新 TOFSAND 系列，以繽紛花卉與粉嫩色調為主軸，打造出高顏值的野餐周邊，讓戶外休閒時光也能輕鬆拍出網美照。

▲無印良品春天新飲。（圖／品牌提供）▲無印良品春天新飲。（圖／品牌提供）

觀察到春夏交替之際，民眾對飲品需求隨氣候多變，無印良品推出兩款冷熱水皆可沖泡的季節限定飲品。櫻花 & 白桃即溶飲調和鹽漬櫻花葉與白桃果汁，帶有清新柔和的果香，還能搭配氣泡水增添清爽感，售價 109 元；櫻花拿鐵融合鹽漬櫻花與白巧克力，呈現香氣淡雅、口感綿密的溫潤風味，特別適合在晨間或夜晚放鬆時享用，售價 109 元。

▲無印良品春天新飲。（圖／品牌提供）▲無印良品春天新飲。（圖／品牌提供）

此外，還推出櫻花風味可可脆餅小點心，將可麗餅皮烤至酥脆後壓碎，拌入融合櫻花葉粉末的白巧克力製成，輕盈酥香的口感讓人在家也能享受如咖啡廳般的春日午茶，售價 89 元。

▲無印良品春天新飲。（圖／品牌提供）▲無印良品春天新飲。（圖／品牌提供）

春夏季節，想趁著好天氣出外走走，IKEA 全新登場的 TOFSAND 系列也充滿春意，想要野餐擺拍絕對亮眼，單品包括能增加桌面層次感的 TOFSAND 餐碟架，具備可拆卸設計方便攜帶，售價 279 元；花瓣造型小蠟燭燭台，具有多種顏色可互相搭配，透過玻璃反射光影，氛圍感十足，售價 79 元。小蠟燭燭台在晚間也能有氣氛，售價 199 元。

▲無印良品春天新飲。（圖／品牌提供） ▲無印良品春天新飲。（圖／品牌提供）

▲無印良品春天新飲。（圖／品牌提供）

其他包括淺粉紅色的桌巾，不僅能用於餐桌，鋪在草地上也能當作野餐墊，其材質耐用且具快乾特性，簡單實用，售價 399 元；繽紛配色的野餐籃與亮眼粉橘色調的保冷袋，除具備收納機能，更是極佳的拍照亮點，售價均為 299 元。印有花卉圖案的托盤與三層設計的餐巾紙，也能讓野餐細節充滿粉嫩氣息，售價 79 元至 149 元。

▲無印良品春天新飲。（圖／品牌提供） ▲無印良品春天新飲。（圖／品牌提供）

關鍵字：

MUJI無印良品, 即溶飲, 櫻花拿鐵, 櫻花甜點, IKEA, TOFSAND, 野餐用品, 春季限定

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