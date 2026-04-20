寶格麗B.zero1輕盈之姿亮相　手環裝飾元素竟是扣環

▲模特兒佩戴BVLGARI B.zero1系列新款黃K金手環與白K金手環、B.zero1玫瑰金戒指。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）以羅馬建築美學為靈感的經典之作B.zero1系列，今年發表9款新作，涵蓋3款全新設計，並提供多種貴金屬選擇。每一款作品皆延續了極具辨識度的螺旋結構，讓佩戴者能隨心打造出既具個性又兼具百搭魅力的造型。當中全新手環在比例上展現了更為輕盈靈動的姿態，將B.zero1的建築線條融入具備流動感的Tubogas螺旋結構中，不僅展現卓越的柔韌彈性，更提供了極佳的佩戴舒適度。手環巧妙運用隱形開口設計，將中央的裝飾元素轉化為扣環，實現了美學與功能的完美融合。





▲BVLGARI B.zero 1系列白K金鑲鑽項鍊。

同步推出的B.zero1邊緣密鑲鑽石的吊墜項鍊，寶格麗以更輕盈的比例重新詮釋品牌經典，吊墜搭配細緻長鍊；而圈式耳環則以時髦之姿亮相，可隨穿搭風格成對佩戴或單只搭配，此外，品牌也同步發表了黃K金與精鋼組合的雙材質的四環與一款雙環戒指，透過材質間的碰撞對比，為經典設計注入嶄新的現代氣息。





▲BVLGARI B.zero 1系列單只玫瑰金耳環。

卡地亞（Cartier）也壯大標誌性的Clash de Cartier系列陣容，為結合圓珠、飾釘與巴黎飾釘（Clich de Paris）等元素的珠寶首度推出的黃K金版本項鍊及手環，部分款式增加環圈數量，強化了整體的立體輪廓與份量感；而在材質與色彩的運用上，項鍊與戒指加入紅色瑪瑙、綠色瑪瑙、粉紅色玉髓及縞瑪瑙等寶石元素，與圓珠、飾釘交錯排列更為出色。





▲模特兒戴卡地亞Clash de Cartier系列鑲嵌綠玉髓與縞瑪瑙戒指。（圖／卡地亞提供）