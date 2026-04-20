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李冰冰大膽曬「死亡視角」　53歲凍齡美女自信爆棚

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▲▼李冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲李冰冰大膽挑戰「死亡視角」自拍展現自信，佩戴CHAUMET Bee de Chaumet珠寶。（圖／翻攝libingbing IG）

記者陳雅韻／台北報導

53歲大陸女星李冰冰是演藝圈著名的凍齡美女，她出發前往巴黎準備參加法國珠寶品牌CHAUMET全新頂級珠寶系列《A Journey Through Nature》發表會，大方分享登機的素顏照，還加碼秀被稱為「死亡視角」的仰拍照，果然對自身狀態極具信心。

▲▼李冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲李冰冰啟程前往巴黎，將參加CHAUMET高級珠寶展活動。（圖／翻攝libingbing IG）

從下往上仰拍的照片，通常易導致臉大、雙下巴、鼻孔外露，注重美好形象的女星顯少分享「死亡視角」，但李冰冰無懼展現自信美，同時秀一手華麗珠寶，她戴上總值逾百萬的CHAUMET 3款Bee de Chaumet系列手環、鑽戒，以及蜜蜂造型的鑽石項鍊，為休閒的登機裝增添亮點。

▲▼李冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲李冰冰熱愛滑雪。（圖／翻攝libingbing IG）

多年來李冰冰無論顏值或體態都維持在最佳狀態，熱愛滑雪的她曾分享滑雪板的矯健身手，運動是她的凍齡不二法門，讓她成為時尚品牌寵兒，特別與Ralph Lauren合作密切，無論是正式的洋裝或此次前往巴黎所穿的休閒外套，都能穿出迷人韻味。

▲▼李冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲李冰冰參加Ralph Lauren活動，穿出大氣風格。（圖／翻攝libingbing IG）

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關鍵字：

李冰冰, CHAUMET, Ralph Lauren

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