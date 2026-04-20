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香奈兒送免費LINE貼圖！COCO BEACH夏日限定款「MERCI謝謝」萌翻

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記者鮑璿安／綜合報導

CHANEL真的太懂女孩想要什麼了！為了慶祝COCO BEACH台北快閃店正式開幕，品牌驚喜推出期間限定免費LINE貼圖，結合小丑魚、螃蟹、海星等海洋元素，整組貼圖又萌又時髦，完全讓人秒想下載。

▲chanel。（圖／翻攝自官網）

▲chanel。（圖／翻攝自官網）

▲由創意總監Matthieu Blazy首次執掌的COCO BEACH 系列即將登場，服飾也融入工藝與熱帶印花元素進行改寫。（圖／翻攝自官網）

由創意總監Matthieu Blazy首次執掌的COCO BEACH 系列即將登場，服飾也融入工藝與熱帶印花元素進行改寫。在入手本系列之前，可以先動手下載貼圖，「MERCI 謝謝」、「我愛你」、「你好」、「OK」、「BYE BYE」、「OUI 好喔」、「YEAH」到「GOOD MORNING」等日常高頻用語，全都融入品牌夏季度假感元素，像是小丑魚、螃蟹、海星、海馬等海洋符碼都變成貼圖主角，整體以黑色俐落字樣搭配童趣插畫，既保有香奈兒的時髦感，又多了難得一見的可愛表情包氣息，完全就是會讓人想立刻存起來狂用的。

▲chanel。（圖／翻攝自官網）

為營造更沉浸式的夏日體驗，CHANEL COCO BEACH 台北快閃店地點選在華山1914文化創意產業園區西二館，自4月24日正式開幕，整體活動不只延續 COCO BEACH 系列自在、明亮又帶點海岸風情的度假想像，也讓香奈兒少見地以更貼近日常的方式，和粉絲玩出互動感。

同場加映更多快閃店資訊

以日常中最熟悉的便利貼、螢光標記筆為靈感來源，me ISSEY MIYAKE 將色彩注入全新「NEON POP」快閃店，於 4 月 1 日至4 月 29 日正式登陸台中勤美商圈！透過鮮明霓虹色調與幾何語彙，讓人一踏入就忍不住直呼「太可愛」，也帶來許多延續布料美學的話題單品。這次最吸睛的，莫過於將「便利貼」概念轉譯為服裝與配件，限定單品透過品牌擅長的摺皺技術與輕量材質，打造出可折疊、好收納的上衣與托特包，不僅延續 me 一貫的機能性，更讓日常攜帶變得輕盈又有趣。包款在收納時可壓縮成小巧體積，展開後則呈現立體結構與鮮明色塊，就像隨身攜帶的一抹霓虹風景。

▲▼ me ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼ me ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼ me ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲me ISSEY MIYAKE 將色彩注入全新「NEON POP」快閃店，於 4 月 1 日至4 月 29 日正式登陸台中勤美商圈 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

香奈兒, COCOBEACH, 快閃店, 免費貼圖, 夏日風

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