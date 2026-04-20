減脂保健品是智商稅嗎？營養師：看懂5種常見成分，別花冤枉錢

▲購買減脂保健品前，搞懂吃進什麼很重要。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

市面上打著「燃脂、油切、代謝提升」名號的保健品很多，但不是名字聽起來厲害，就真的能幫你減掉體脂肪。營養師孫語霙教你先搞懂成分在做什麼、適合誰，再決定要不要買，別花大錢繳智商稅。

許多人以為只要吃了保健品，脂肪就會自己消失，但多數產品其實是針對消化、排便、營養補充或飲食管理提供輔助，並不等於直接燃燒身上的脂肪。真正影響減脂效果的，還是熱量控制、日常活動量與規律訓練，孫語霙盤點常見5大減脂成分，讓你一次看懂。

#消化酵素：幫助分解食物，不是分解體脂

木瓜酵素、奇異果酵素這類成分，主要是幫助把食物中的大分子分解成較小分子，重點在「協助消化」，不是把你身上的脂肪直接代謝掉。

#纖維粉：重點在增加飽足感與排便順暢

纖維粉多半來自玉米、蔬菜等來源，水溶性纖維吸水後可增加飽足感，也有助糞便成形。對平常蔬菜攝取不足、外食多、排便不順的人來說，會比「期待它幫你快速變瘦」更實際。

#高蛋白粉：適合有訓練的人，不是喝了就長肌肉

大豆蛋白、乳清蛋白的功能，是補充蛋白質、提供肌肉合成原料。前提是有做重量訓練或規律運動，身體才有機會把這些營養用在維持或增加肌肉量。若只是久坐少動、飲食也沒調整，高蛋白粉就看不出「效用」。

#油切錠：不是吃了就能放心大吃

像甲殼素這類常見成分，常被用來訴求與油脂結合、減少部分吸收，但不代表可以把整餐熱量「一鍵歸零」。而且這類產品若水分補充不足，可能增加排便不順的不適感，使用時更要留意身體反應。

#康普茶：更像飲食替代選項，不是減脂捷徑

不少人把康普茶當作管理體態時的飲品選擇，原因通常不是它能單獨讓人變瘦，而是它可能取代部分高糖飲料，幫助控制整體攝取。真正想看到體態變化，還是得回到飲食控制和活動量提升這兩件事。

營養師孫語霙也提醒，使用任何保健品前，先看成分、建議食用方式與自身狀況是否適合；第一次嘗試建議從少量開始觀察。若本身有慢性病、腸胃敏感、甲殼類過敏，或正在服用藥物，最好先詢問醫師、藥師或營養師，不要自行長期混搭食用。