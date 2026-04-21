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機芯不到5克！　RICHARD MILLE挑戰極致輕盈成功

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▲▼ RM,Chopard 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 55-01手動上鍊腕錶灰色Quartz TPT®石英纖維款。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE挑戰研發極致輕量機芯成功！全新亮相的RM 55-01手動上鍊腕錶，搭載重量竟低於5克的新款RMUL4手動上鍊機芯，機芯底板與橋板均採用航空級五級鈦合金打造，並經過微噴砂與黑色PVD塗層等精密工藝處理，確保結構強度與美學質感並重。然而，加工高硬度的鈦合金極具挑戰，品牌必須在近乎零誤差的嚴苛條件下進行銑削，方能呈現出俐落的緞面拉絲與充滿張力的曲線結構，通透設計讓光線能自由穿透，與獨特的大馬士革紋理錶殼完美搭配齊吸睛。

▲▼ ＲＭ 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 55-01手動上鍊腕錶白色Quartz TPT®石英纖維款。

RICHARD MILLE RM 55-01手動上鍊腕錶超輕量機芯，配有雙發條盒，動力儲存55小時；錶款包括Carbon TPT碳纖維、白色及灰色Quartz TPT石英纖維等3款，此高科技複合材質具絕佳抗衝擊、防刮且輕盈特色，展現強悍性能與極簡美學的同時，也兼顧佩戴舒適性。

▲▼ RM,Chopard 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 55-01手動上鍊腕錶Carbon TPT®碳纖維款。

蕭邦（Chopard）則攜手義大利傳奇設計工作室 Zagato ，打造連同錶帶總重量僅43.20克（不含錶帶僅36.5克）的Zagato Lab One Concept 陶瓷鈦金屬腕錶，是品牌史上最輕盈的鈦金屬錶，機芯構建於一個管狀網絡之上，呼應賽車用以在減輕重量的同時優化剛性的原理；而外型設計也展現賽車精神，採用管狀設計的活動式錶耳，錶殼側面的錶冠靈感源自汽車差速器齒輪，並飾有標誌性的賽車方向盤鐫刻圖案，由內而外彰顯對賽車運動的熱情。

▲▼ RM,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Zagato Lab One Concept 陶瓷鈦金屬腕錶，連同錶帶總重量僅43.20克。（圖／蕭邦提供）

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關鍵字：

RICHARD MILLE, Chopard, 蕭邦

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