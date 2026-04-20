羽絨衣之王入侵夏天！Moncler層次穿搭太好看　蝴蝶結斗篷展浪漫氣勢

▲Moncler以輕鬆入夏為題，十足愜意。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

別忽略了Moncler的春夏，和羽絨衣同樣吸引人！2026年Moncler以「輕鬆入夏」為主題，運用章魚、海馬、紅鶴等動物的視覺形象，感受滿滿的愜意氣氛，領口繫著蝴蝶結的斗篷浪漫又很有個性、連身格紋短褲輕鬆俏麗，無論男女裝都運用層次穿搭、拌入各種飽和但不厚重的色彩，優雅且充滿活力。

▲領口繫著蝴蝶結的斗篷很吸睛。



▲豐富的層次穿搭，讓春夏服裝充滿變化。（圖 / 記者林明瑋攝）

雖說已逐漸入夏、開始穿短袖，但偶爾的偏涼或是待在冷氣房，仍需要薄外套幫忙，Moncler的穿搭建議首先是輕巧的層次，從外套、中層到內層，可隨著氣溫、室溫變化造型，再來是色彩，粉紅、橙色、森林綠、亮黃、天藍、深邃酒紅等，都亮眼但不浮誇，這些中性色調很容易相互搭配，疊穿出個性。

女裝融入條紋、細格紋及熱帶花朵等夏日圖案，增添更多變化，外套領口加上蝴蝶結、口袋的網布材質、腰部的抽繩等，細節滿滿。適合中層的單品有水洗尼龍外套、連帽衫、襯衫外套等，內層則巧妙平衡舒適與精緻，穿一件條紋T恤、裝飾蝴蝶結的格紋連身褲，搭配飄逸連身裙或印花短褲，輕鬆應對日常生活或戶外活動。

▲春夏除了設計上的細節，也透過穿搭展現多樣風格。

男裝在休閒中不失精緻與講究，輕巧布料成為焦點，如極致輕盈尼龍、柔軟牛仔布、尼龍混紡等，風衣、軍裝外套，以及不含羽絨連帽襯衫外套，都能阻擋涼意卻不臃腫，復古保齡球襯衫、條紋Polo衫、印花T恤等經典款，則讓穿搭發揮更多可能，再戴上漁夫帽、針織帽，造型一秒吸睛。

▲整體色調明亮又優雅。

「輕鬆入夏」是Moncler 2026的夏日宣言，形象廣告由《格雷的五十道陰影》（Fifty Shades of Grey）走紅的北愛爾蘭男星傑米道南（Jamie Dornan）演繹，輕鬆地吃冰棒、吹泡泡，廣告中還有海馬、紅鶴、螃蟹、章魚、鯨魚等動物出沒，一起展開奇妙歡樂的夏日旅程。

▲傑米道南（左）為Moncler拍攝形象廣告。



▲春夏廣告中的各種動物，悠遊自在。



▲4月16日至28日，龐大的八爪章魚出現在米蘭名店10 Corso Como。（圖 / 品牌提供、翻攝Moncler IG）

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Marimekko

芬蘭品牌Marimekko以Art of Printmaking（印花藝術）作為2026年度主題，春夏從Marimekko精湛的印花工藝出發，透過趣味的比例與平衡的構圖，在花卉與條紋之間展開對話，演繹充滿活力與歡樂氣息的春夏穿搭。

迷你與長版的趣味對比、輕盈層次與實用機能的交織，打造出色輪廓，以牡丹粉、櫻花粉為基底，映襯藍藻綠與繡球花藍，點綴開心果綠、蜜桃粉與清新檸檬黃，在明亮粉嫩、綠意與藍調之間譜寫出活潑且富節奏感的色彩層次。