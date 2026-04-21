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從CORTIS到張凌赫都在帶貨！男星代言成美妝圈最強流量密碼

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

近來美妝圈男星代言蔚為風潮。南韓人氣男團CORTIS以清新形象接下TORRIDEN與fresh保養代言，田柾國成為香奈兒香水與美妝全球品牌大使，大谷翔平續任黛珂代言人，張凌赫也以高人氣帶動蘭蔻小黑瓶話題，男星帶貨力持續升溫，品牌業績表現亮眼。

#新生代男團CORTIS連拿代言

▲▼男星代言。（圖／品牌提供）

 ▲（圖／翻攝自IG/torriden_official）

▲▼男星代言。（圖／品牌提供）

▲（圖／翻攝自微博/fresh馥蕾詩）

新生代男團CORTIS以超高人氣，先後拿下保養品牌TORRIDEN與fresh代言。年輕形象加上乾淨透亮膚況，引發網友熱烈討論，代言產品更一度賣到缺貨，人氣爆棚。

#田柾國成為香奈兒香水與美妝大使

▲▼男星代言。（圖／品牌提供）

除了保養品牌動作頻頻，精品美妝也看準男星影響力。BTS成員田柾國去年起成為香奈兒香水與美妝全球品牌大使，消息一出立刻掀起討論。以鮮明個人風格與強大國際影響力著稱的他，此次加入香奈兒，也被視為品牌持續強化新世代溝通的重要一步。

#大谷翔平續任黛珂代言人

▲▼男星代言。（圖／品牌提供）

黛珂宣布由國際棒球巨星大谷翔平續任品牌代言人，品牌指出，2025年小紫瓶於日本市場銷售達成率高達108%，較前一年同期成長114%，更受矚目的是，男性新客數暴增123%，隨著男性保養意識升高，百貨專櫃消費輪廓也正在改變，愈來愈多男性主動到店諮詢、試用與購買。

#張凌赫代言小黑瓶PRO

▲▼男星代言。（圖／品牌提供）

憑藉《逐玉》爆紅的張凌赫，日前為蘭蔻小黑瓶PRO拍攝微電影掀起討論熱度。身為多年愛用者與品牌代言人，他分享自己偏好以「化繁為簡」的方式維持肌膚穩定透亮，蘭蔻也憑著張凌赫人氣，跟著熱賣一波。

#金宇彬、Jin分攻香氛與底妝

▲▼男星代言。（圖／品牌提供）

Acqua di Parma邀請金宇彬擔任系列大使，並與韓國時尚媒體ARENA合作拍攝全新形象照。由於他本就是品牌愛用者，此次從愛用者走向品牌大使，也讓合作更具說服力。

▲▼男星代言。（圖／品牌提供）

另一邊，LANEIGE蘭芝則攜手全球品牌大使Jin推出2026年全新升級NEO雙效持妝氣墊企劃，Jin同步詮釋柔霧與水光兩種妝效，超帥形象照讓人心甘情願掏錢買單。

關鍵字：

男星代言, 保養品牌, 香奈兒, 黛珂, 蘭蔻

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