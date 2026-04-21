IU新劇《21世紀》穿搭太有戲！Delvaux雙包、Dior黛妃包曬財閥千金氣場

記者鮑璿安 ／綜合報導

Disney+ 話題新劇《21世紀大君夫人》開播後，IU 劇中造型也跟著掀起討論，尤其她飾演財閥級女企業家，接連以浮誇千金造型亮相，這次最搶鏡的配件，正是 Delvaux 兩款經典手袋 Tempête MM 與 Brillant MM Surpiqué，一黑一棕剛好對應角色在不同情境中的氣場切換，把財閥千金的高段位品味演得很完整。





▲ IU拎上 Delvaux 兩款經典手袋 Tempête MM （左）與 Brillant MM Surpiqué 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

劇中黑色 Tempête MM 幾乎就是「權力感」的代名詞，包身線條很乾淨，帶有建築感輪廓，搭配標誌性金屬扣件，視覺上自帶一種不容忽視的鋒利感。IU 以深色條紋短洋裝拎上這只包，整體造型沒有多餘裝飾，反而靠俐落肩線、修身版型與極簡黑色皮革，把女企業家的冷靜與掌控力直接拉滿。另一款焦糖棕 Brillant MM Surpiqué ，這只包以細膩車縫線工藝與更柔和的皮革質感見長，輪廓雖然同樣經典，但比起 Tempête 的銳利，更有一種從容不迫的優雅。IU 用嫩黃色短袖針織上衣配深色長裙，再拎上這款焦糖色手袋，畫面一下子柔和下來，連整體氛圍都變得更有春日感。

除了劇中 Delvaux 雙包吸睛，IU 另外一套造型也很有話題，她穿上 self-portrait 經典黑白格紋短袖洋裝，金色鈕扣、收腰皮帶與挺版肩線把整體比例修飾得很俐落，帶一點名媛感，肩上則搭配 Dior 黛妃包，以品牌招牌藤格紋與立體包型，替整體造型再補上一層精緻度。