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安海瑟薇拎Longchamp高級黑包太勸敗！金世正同款法棍包也列入必買清單

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記者鮑璿安／綜合報導

隨著《穿著Prada的惡魔2》回歸，主演女星安海瑟薇(Anne Hathaway) 的行頭也變成矚目焦點，身為好萊塢大忙人的她，另一部新作《Mother Mary》也開始宣傳工作。近日安海瑟薇現身紐約出席試聽派對時，造型依舊亮眼，手上拎著的包並非精品，而是 Longchamp 經典 Le Roseau 黑色手提包，散發出強烈的時髦氣息！

▲▼ Longchamp 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲▼ Longchamp 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

安海瑟薇被捕捉到以黑色透膚刺繡洋裝外搭寬鬆黑外套，本身已經很有氣場，而 Le Roseau 以粒面牛皮打造、搭配標誌性的竹節釦細節，剛好成為造型中最耐看的亮點，低調卻很有記憶點。Le Roseau 的迷人之處在於雋永的設計理念，包身線條簡潔、輪廓柔中帶挺，不管搭配正式感強的洋裝，或日常西裝、針織單品都很合拍。除了安海瑟薇拎出的黑色款，焦糖棕色手提款也同樣吸睛，透過細膩車縫與溫潤皮革質感，多了幾分知性優雅，很適合喜歡復古氣質穿搭的人。

▲▼ Longchamp 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲▼ Longchamp 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

除了 Le Roseau，Longchamp 這一季另外幾款包也很有話題，像品牌大使金世正示範的 Looong 開心果綠肩背袋，以修長流線廓形搭配清新色調，背起來輕盈又有夏日感；惠利則選了 Le Smart 肩背袋，摩卡棕包身配上簡約金屬釦，容量實用又帶點都會感，很適合「靜奢風」穿搭。

同場加映

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH則請到品牌代言人宋雨琦演繹2026春夏系列包款。（圖／品牌提供）

TORY BURCH則請到品牌代言人宋雨琦演繹2026春夏系列，畫面中她以針織上衣與裙裝造型搭配Charlie肩背包，營造柔和且帶點復古感的都會氣質，包型線條俐落卻不失女性柔美。Charlie系列主打結構與版型平衡，本季延伸抽繩設計增加造型變化。另一套造型則搭配Romy水桶包，透過輕盈包身與寬敞容量，呼應她自在穿梭城市的節奏。Romy採用柔軟荔枝皮革，內部配置拉鍊口袋，兼顧收納與實用性，讓整體穿搭在精緻與隨性之間取得平衡。

關鍵字：

安海瑟薇, Longchamp, LeRoseau, 時尚包款, 穿搭

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