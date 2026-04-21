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慕赫30年全球限量190瓶在台登場　要價15.8萬元開啟靜謐奢華

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記者蔡惠如／綜合報導

帝亞吉歐近期釋出兩款高年份珍稀，包括歷經三桶熟成的慕赫 30 年與泰斯卡 47 年，兩者均以稀少數量面世，引發台灣藏家關注；波摩酒廠啟動全球風味巡禮，將在國際獎項中大放異彩的雪莉桶系列帶入台灣市場，由酒廠經理在台親自揭開艾雷島威士忌平衡果香與煙燻的時間密碼。

▲慕赫30年全球限量190瓶在台登場。（圖／品牌提供）

▲慕赫30年全球限量190瓶在台登場。（圖／品牌提供）

深邃夜幕與火山熔岩
帝亞吉歐在台推出慕赫 30 年「Midnight Malt 慕夜」，以夜晚靜謐時刻為靈感，採用三桶過桶熟成，包括波爾多紅酒桶、卡爾瓦多斯蘋果白蘭地桶與瓜地馬拉蘭姆酒桶。酒液呈現深沉的琥珀金色，聞起來帶有黑蘭姆酒、太妃糖與巧克力的濃郁香氣，口感則由葡萄酒與蘋果果香開啟，最後留下悠長且甜美的胡椒辛香尾韻，奢華低調。全球年度限量 190 瓶，每瓶都有獨立編號，售價 158,000 元。

▲慕赫30年全球限量190瓶在台登場。（圖／品牌提供）

泰斯卡47年「Talisker Magma」則強調火與海的原始交融，酒液在美國橡木舊桶熟成後，轉入以斯凱島火山岩高溫炙烤的全新美國橡木桶中淬鍊。外觀為拋光銅色，帶有強勁的礦石與海洋氣息，入口可以感受到絲滑質地，並夾雜著鹽味與太妃糖甜感，隨後是如岩漿般蔓延的辛香熱度。全球限量 622 瓶，台灣市場配額 6 瓶，售價 175,000 元。

▲慕赫30年全球限量190瓶在台登場。（圖／品牌提供）

艾雷島雪莉桶工藝
三得利旗下波摩（Bowmore）近期則透過「全球風味巡禮」台北站，展示其在雪莉桶的魅力。其中獲得 2026 年世界最佳單一麥芽威士忌的「波摩21年雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌」也現身，其於波本桶與雪莉桶熟成 21 年，再進入初次填充的 Pedro Ximénez 雪莉桶過桶，展現出蜂蠟糖蜜與微鹹煙燻的和諧感，售價 10,000 元。

▲慕赫30年全球限量190瓶在台登場。（圖／品牌提供）

除頂級款之外，其他如帶有香草焦糖與西洋梨甜潤感的波摩12年雪莉，售價 2,200 元；具有濃郁葡萄乾香氣與木質甜味的波摩15年雪莉，售價 3,400 元；入選台灣年度十大威士忌、擁有清新柑橘皮與鳳梨風味，並與煙燻感的波摩18年雪莉，售價 5,900 元都在櫃開賣。現場達到消費門檻，還有機會獲得酒廠經理親筆簽名的紀念酒款。

▲慕赫30年全球限量190瓶在台登場。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

帝亞吉歐, 慕赫30年, 泰斯卡47年, 波摩雪莉桶, 威士忌

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