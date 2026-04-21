山下智久周五來台為Dior造勢　走一趟台北101可見「不老男神」

▲山下智久本周五將來台出席Dior 2026秋季系列期間限定店開幕活動。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

粉絲們注意，日本「不老男神」山下智久要來了！本周五（24日）上午11時他將抵達松山機場，參加當天晚間6時於台北101購物中心都會廣場舉辦的Dior 2026秋季系列期間限定店開幕活動，屆時小S二女兒Lily（許韶恩）、楊祐寧老婆Melinda（王詠穎）都將共襄盛舉，為品牌全新秋季系列風貌揭幕。





▲山下智久將於台北101購物中心都會廣場亮相。

4月9日剛過41歲生日的山下智久，無論顏值或體態都維持在巔峰狀態，他在生日當天寫下「今天41歲了，仍然夢想著我是14歲」，常保年輕的心勇於挑戰與探索，奠定他「不老男神」的封號，至今依然是時尚圈寵兒，受Dior之邀來台擔任Dior 2026秋季系列期間限定店開幕嘉賓。





▲山下智久膚況絕佳，與Dior Beauty也密切合作。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

山下智久與Dior合作許久，特別是他膚況絕佳，成為Dior Beauty美妝大使格外有說服力；此外，他也是寶格麗（BVLGARI）大使，經常佩戴品牌珠寶與名錶示範型男穿搭，魅力十足。





▲山下智久擔任寶格麗大使多年。（圖／翻攝tomo.y9 IG）