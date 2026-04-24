MEOVV Anna成為肌研最新代言人　娜璉超愛用奶昔唇釉高級感色號公開

▲女神同款美妝。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

想擁有韓星般的精緻妝感不再遙不可及！從MEOVV成員Anna的「減法保養」哲學到TWICE娜璉示範fwee奶昔唇釉的疊擦神技，展現果凍與柔霧的雙重魅力；以及《單身即地獄5》女神喜珗首度公開的「天堂島約會神器」3CE果凍唇蜜。帶你一窺大勢女團與人氣嘉賓的私房清單，掌握韓系美學的關鍵密碼。

田中杏奈同款保養：肌研

肌研正式宣布委任GEN Z新生代女團MEOVV日籍成員Anna田中杏奈成為品牌亞太區最新代言人，以橫掃Kpop的「貓系完顏」完美詮釋肌研健康美肌形象。想維持如Anna般穩定透亮的好膚況，秘訣就是回歸肌研Perfect × Simple理念，用最簡單步驟給予肌膚最精準呵護！比起繁瑣程序，高效補給才是關鍵，而「精華液」就是不可或缺的保養C位。H.A. Supreme激亮淡斑精華，能精準擊退暗沉、一抹提亮，無論再忙，肌膚都能維持在發光的巔峰狀態。快跟著Anna保養的步伐，以激亮精華喚醒肌底光采，一起打造耀眼發光肌吧！

▲MEOVV Anna成為肌研正亞太區最新代言人（圖／品牌提供）

Anna抽空拍攝全新代言人廣告，在鏡頭前展現全天候水潤亮。廣告以「24小時8倍速」為概念，記錄她由清純學生造型、明亮黃色連身裙、淡藍優雅長裙，到閃爍動人的華麗禮服，百變造型下肌膚依然細緻透亮。除此之外，廣告特別加入一位全新貓咪角色，與ANNA攜手入鏡，呼應MEOVV一直以來主打的貓系風格。當貓咪元素遇上肌研的純淨理念，在鏡頭下呈現出清新活潑又細膩的畫面。拍攝期間，ANNA面對多次造型與場景切換，依然全程保持專業與最佳狀態，工作人員大讚她專業投入。即使長時間拍攝，肌膚依然透亮穩定。她分享：「自從開始使用肌研之後，我學會給肌膚真正需要的成分，不多不少，剛剛好，反而越簡單越安心，肌膚狀態也穩定了。」

▲MEOVV ANNA。（圖／品牌提供）

娜璉同款唇釉：fwee 光漾奶昔唇釉 #GUAVA CRUSH｜柔霧奶昔唇釉 #WATERMELON SORBET、#LYCHEE PEACH

韓國彩妝品牌fwee再次以玩色與質地革新掀起話題，全新推出SMOOTHIE LIP BALM奶昔唇釉系列，將塗在唇上的奶昔概念具象化，一口氣推出18款繽紛色選，搭配三大質地：光澤、柔霧與防曬，從自然裸唇到全妝亮點，一支即可自由切換風格，全面升級潤唇膏的使用想像，不僅是唇彩，更是一款多功能彩妝單品：可單擦打造自然裸唇或疊擦創造層次妝感，輕拍於雙頰、鼻梁，作為提亮氣色的奶昔系腮紅，光澤與柔霧質地可自由疊擦，提升持色度與妝感精緻度。

▲fwee 光漾奶昔唇釉一口氣帶來18色選。（圖／品牌提供）

▲TWICE 娜璉。（圖／品牌提供）

娜璉以柔焦霧感呈現細膩氛圍，娜璉使用柔霧奶昔唇釉 #WATERMELON SORBET、#LYCHEE PEACH疊擦，打造自然暈染的蜜桃色唇妝，散發溫柔高級感。

▲（圖／品牌提供）

朴喜珗同款唇蜜：3CE果凍護唇蜜

韓系潮妝指標3CE再掀話題熱潮！隨著全台首間3CE Beauty Diner快閃店於4月11日在台北中山光點正式開幕，《單身即地獄5》人氣嘉賓喜珗也於4月13日驚喜現身活動現場，與媒體與粉絲近距離互動，瞬間引爆現場熱度。此次她更大方分享愛用的3CE果凍護唇蜜，直言「不論是在天堂島還是地獄島，都一定要帶上它！」成為全場焦點。

▲3CE果凍護唇蜜 4g／410元。（圖／品牌提供）

喜珗分享很喜歡珍珠QQ的口感，真的很好喝！她更巧妙將這份QQ感與唇妝連結，「其實這種QQ的感覺，就很像3CE果凍護唇蜜的妝效，水潤又保濕，像果凍一樣，讓人想親一口！」生動詮釋當前首爾最流行的水光唇趨勢。喜珗選出「地獄島不可或缺三色」：#01 蜜桃果凍 BAGEL PEACH，打造自然好氣色；#04 無花果凍 ROSE GUMMY，低調卻充滿氣場；以及#05 摩卡果凍 MOCHA SYRUP，帶出韓系微甜個性。她表示：「最近很喜歡用不同色號疊擦，讓嘴唇看起來更有層次，也更有水光感。」

▲（圖／品牌提供）

被問到若再次回到節目中的「天堂島」約會，必帶單品是什麼？喜珗毫不猶豫表示：「一定是3CE果凍護唇蜜！」她進一步分享產品魅力：「它的質地是輕盈水感凝膠，上唇非常貼膚、不黏膩，還能修飾唇紋，讓雙唇看起來更平滑細緻，同時又能保濕養護。」更強調在鏡頭前與約會情境中，都能打造自然又令人心動的水潤雙唇。

▲（圖／品牌提供）

3CE快閃店開幕資訊

活動期間：2026／4／11 – 2026／5／10

營業時間：平日14：00 – 21：00／假日 11：00 – 21：00

活動地點：台北中山光點 羊空間（台北市中山區中山北路二段16巷1號，捷運中山站步行3分鐘）

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