三款「車用擴香」根本頂級香氛藝術品　讓你的愛車質感瞬間拉滿

▲車用擴香升級為香氛藝術品。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

說到車內香氛，以前總覺得那是為了掩蓋皮革異味，但到了2026 年，大家追求的是一種「沉浸式行車儀式感」。當汽車座艙變成現代人的第二個冥想室，車用擴香就不再只是散發香味的工具，它更像是一件能隨行移動的珠寶、一個展現個人美學的隱形標籤。如果你還在用超市買的吊掛香卡，真的太對不起你的愛車！這次幫大家鎖定三款把嗅覺藝術與工業設計玩到極致的夢幻清單，讓你在發動引擎的那刻，心情就先被療癒一半。

嬌蘭全新居家藝術系列，簡直把車用擴香推向了珠寶等級的高訂巔峰！這款設計延續了品牌標誌性的八角造型與幾何線條，鏤空格紋點綴讓光影灑落時，內部的香氛珠散發出晶瑩剔透的光澤，低調卻奢華得很有層次。還有它更棒的地方在於「可補充」的客製化邏輯，能從經典的佛手柑、玫瑰到香草等六款精粹香氣中切換，且香味完全不留殘香，讓你在車內也能隨心所欲地進行一場私密的「嬌蘭香」感官壯遊。

▲嬌蘭這款未上市已先轟動的居家藝術車用擴香，將於今年7月正式開賣！（圖／品牌提供）

Jo Malone London新發表的車用擴香系列可說是把英倫紳士般的低調與洗鍊發揮到極致，霧面黑金屬外殼勾勒出俐落輪廓，內置陶瓷香氛蕊心，整體宛如一件隨行的現代工藝品！品牌精選三款經典香氣入座：韓國男星私下偏愛的「黑莓子與月桂葉」帶有微酸青翠的時髦感 ；「英國橡樹」以廣藿香與香櫞交織出沉穩溫潤的木質調；「絲柏與葡萄藤」則帶你瞬移到空中花園，散發清新醇厚的馥奇香氣，穩定緩緩釋放的香氣能維持4至6週，讓通勤移動變身精緻的個人儀式。

▲Jo Malone London車用擴香盒／2,000元、車用擴香蕊心／2,350元（圖／吳雅鈴攝）

▲品牌從眾多香味中嚴選出三款深受喜愛的經典香氣，包含「黑莓子與月桂葉」、「英國橡樹」、「絲柏與葡萄藤」，可以為車內空間帶來截然不同的香氛享受。（圖／吳雅鈴攝）

Atelier Cologne法國歐瓏則把法式優雅揉進了細膩的金屬絲紋裡，這款「拉絲黃銅」質感的車用擴香，外型靈感取自品牌核心成分「香檸檬」的圓潤輪廓，復古感十足。同步登場的四款明星香氣都超有層次：追求質感格調首選帶有靜謐茶香的「無極烏龍」；想感受地中海陽光氛圍就挑「赤霞橘光」；喜歡皮革氣息交織冷清花香的「茶花香頌」能帶來高級鬆弛感；而「雪松之戀」則像在寂靜雪地森林漫步，充滿寧靜生機，讓密閉的車室充滿透明呼吸感，完全擺脫生活壓力。

▲歐瓏車用擴香香氛套組5g／3,000元。（圖／品牌提供）

▲歐瓏車用擴香香氛補充裝5g／1,220元。（圖／品牌提供）

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