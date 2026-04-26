養膚底妝正夯！迪奧膠原濕敷法、韓國爆賣小黃乳　打造零死角精緻感

▲嫩膚保養法。（圖／廖怡婷攝、品牌提供）

圖文／CTWANT

肌膚要變好變嫩，關鍵在於「氧氣、屏障、養膚底妝」三要素！迪奧全新逆時活氧奇肌露如同肌膚喝的膠原飲，透過五分鐘濕敷術瞬效提亮；韓國熱銷的Ongredients「小黃乳」則以強大屏障修護力穩住膚況。最後，搭配雪花秀2026全新養膚型底妝系列，將高比例精華液注入妝前乳與粉霜，讓妳從保養第一步到完妝，都能持續餵養肌膚養分，實現由內而外透出的高級緞光。

迪奧逆時活氧奇肌露：肌膚的專屬膠原飲，喚醒澎潤新動能

全新迪奧逆時活氧奇肌露以活氧膠原調控科技™為核心，注入獨家錦葵活酵因子，精準喚醒10大澎潤指標。它能深入肌底持續深度保濕，奠定肌膚水、嫩、亮的基礎。如輕盈水感的膠原飲質地，觸膚瞬間即化，快速提升保水度。這款奇肌露也特別適合與LED面膜儀或按摩工具搭配使用，幫助護膚效果更上一層樓，重拾彈嫩與青春光采。

▲迪奧 逆時活氧奇肌露 175ml／3,000元。（圖／廖怡婷攝）

迪奧逆時5分鐘「氧」膚術：一擦、二拍、三濕敷的瞬效祕訣

單擦就能感受澎彈，但想要加乘效果，絕對要嘗試迪奧的五分鐘速效法。先取十元硬幣大小的奇肌露由下而上厚擦，接著以指腹輕拍全臉，最後搭配活氧膠原精華濕敷5分鐘。這種密集滋養的保養技法，能使肌膚水嫩彈力瞬效倍增，輕鬆養出充滿膠原光的澎潤嫩皮，讓整體妝容更有底氣。

▲迪奧 逆時活氧膠原精華 30ml／4,400元、50ml／5,900元、75ml／7,100元。（圖／廖怡婷攝）

Ongredients 屏障妝前乳：韓國Olive Young狂推的「小黃乳」穩膚捷徑

來自韓國的水光奇蹟純淨品牌Ongredients，憑藉這瓶明星「小黃乳」在美妝圈掀起話題。這款保濕乳專為敏感肌與乾燥肌設計，強調穩定膚況比快速見效更重要。它能在肌膚表面形成透明保濕水膜，修護屏障的同時幫助後續上妝更服貼，解決卡粉、浮粉的尷尬。不論是專業彩妝師還是韓系年輕族群，都將它視為打造自然水光肌的重要關鍵。

▲Ongredients 肌膚屏障妝前保濕乳 EX／1,099元。（圖／品牌提供）

雪花秀 完美裸肌持妝乳：78% 養膚成分，打造絲釉般的平滑基底

雪花秀2026年底妝力作，將滋陰養膚極萃與傳明酸、菸鹼醯胺等奢華成分融入持妝乳。擁有高達78%以上的保養精華，上妝兼具延緩老化與強化肌底健康的功效。透過獨家絲釉貼膚科技，模擬陶瓷釉面的細膩光澤，並結合韓紙透氣結構的格狀粉體，讓肌膚不僅修飾了毛孔與紋理，更展現出輕盈透氣、持久不脫妝的高級裸肌質感。

▲雪花秀 完美裸肌持妝乳 SPF30 PA++ 30ml／1,800元。（圖／品牌提供）

雪花秀 完美緞光輕透粉霜：低調奢華的柔霧緞光，讓底妝如同肌膚延伸

追求更細膩精緻的妝感，則不能錯過這款完美緞光輕透粉霜。它含有78.83%高比例養膚成分，質地柔潤延展，一抹即能均勻貼合。妝感介於光澤與霧面之間，呈現低調而奢華的柔霧光感。在修飾膚色不均與細微瑕疵的同時，保留了肌膚本身的自然質感，不易暗沉也不顯乾燥。隨著時間推移，底妝依然能呈現柔和且均勻的透亮層次，實現不顯厚重亦不失精緻的完美表現。

▲雪花秀 完美緞光輕透粉霜 SPF40 PA++ 30ml／1,900元。台灣上市01、02、03共3色。（圖／品牌提供）

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