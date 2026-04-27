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2026高級打亮推薦！Sisley自帶精緻好命光、Dior雛菊外殼限量版必收

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打造精緻「好命光」！2026高級打亮推薦：Sisley花漾植物精華亮采盤、TOM FORD太陽親吻高光盤、Dior限量雛菊亮采餅

▲2026年打亮趨勢聚焦原生光感。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

圖文／CTWANT

打亮是妝容精緻度的靈魂。2026年精品打亮趨勢聚焦「原生光感」，Sisley推出具備360度聚光效果的亮采盤，以極致柔滑的質地修飾臉部線條；TOM FORD則以日落「Golden Hour」為靈感，將金色餘暉凝結於高光盤中；而Dior則披上高訂雛菊外殼，以微晶珍珠粒子重現南法的柔和暖意。這幾款神級打亮不僅能提升五官立體感，更能優化肌膚質感，讓妳隨時自帶「高級名媛光」。

Sisley 花漾植物精華亮采盤：細緻如糖霜的聚光魔法

Sisley全新花漾植物精華亮采盤採用獨家金燦聚光凝粉質地，觸感柔滑如絲緞，具備極佳的延展性。其無底色的純淨粉體，如同澄澈的透明糖衣，能捕捉並反射360度全方位環境光影。這款亮采盤著重於整體輪廓的提亮與肌膚質感優化，使五官更顯立體、雙頰折射出晶瑩光澤。對於追求質感的人來說，它宛如甜點上桌前灑下的細緻糖霜，能與底妝自然銜接而不產生灰影，展現自然精緻的優雅神采。

打造精緻「好命光」！2026高級打亮推薦：Sisley花漾植物精華亮采盤、TOM FORD太陽親吻高光盤、Dior限量雛菊亮采餅

▲Sisley 花漾植物精華亮采盤 2g／3,950元。（圖／品牌提供）

Sisley 專屬提亮技法：立體澎潤與臉部線條的流暢修飾

想要擁有如女星般的飽滿氣色，Sisley建議將亮采盤輕掃於蘋果肌上方，注入飽滿光澤；若想修飾側臉，可將餘粉向外暈至太陽穴，柔化邊界使臉部線條更自然。最後，針對眉骨、鼻樑、人中與唇峰等臉部高點進行聚焦提亮，能瞬間強化深度感，讓五官更加鮮明。這種不失手的操作方式，讓彩妝新手也能輕鬆掌控光影強度，將光影化為妝容中最點睛的立體層次。

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▲（圖／品牌提供）

TOM FORD 太陽親吻高光盤：凝結夕陽落入海平線的迷人光芒

TOM FORD 2026全新系列以日落「Golden Hour」為靈感，將天空與海面的金色餘暉鎖進盤中。這款高光盤蘊含超細緻珍珠光澤粒子，質地能自然融入肌膚，為臉部輪廓增添透亮光感，重現陽光輕灑肌膚般的明亮。細緻珠光在不同角度折射出柔和光采，不管是想要打造日常的優雅質感，或是度假時的陽光妝效，都能輕鬆駕馭這份屬於黃金時刻的迷人光影。

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▲TOM FORD 太陽親吻高光盤 共4色／2,500元。（圖／品牌提供）

TOM FORD 精選色號：從米色珠光到淡金光澤的極致演繹

系列中首推01 Capri 米色珠光，柔和細緻的色調能為肌膚增添自然且清透的日常光感，特別適合白皙肌膚。而02 Amalfi 淡金珠光則以細膩溫暖的色澤，模擬陽光親吻肌膚後的明亮感，為臉部帶來更飽滿的生命力。這兩款色選皆能精準刻劃輪廓，讓光影在臉龐上自然流動，主宰無視線死角的絕對焦點。

打造精緻「好命光」！2026高級打亮推薦：Sisley花漾植物精華亮采盤、TOM FORD太陽親吻高光盤、Dior限量雛菊亮采餅

▲（圖／廖怡婷攝）

打造精緻「好命光」！2026高級打亮推薦：Sisley花漾植物精華亮采盤、TOM FORD太陽親吻高光盤、Dior限量雛菊亮采餅

▲（圖／廖怡婷攝）

迪奧 超完美持久亮采餅 限量版：南法盛夏的幸運幸運符與璀璨光影

DIOR今夏為超完美持久亮采餅換上白色藤格紋高訂外殼，點綴著雛菊與象徵幸運的瓢蟲，致敬迪奧先生的經典美學。粉體蘊含極細緻的微晶珍珠粒子，能完美貼合肌膚。全新色選#003 粼光金靈感來自南法傍晚的落日餘暉，輕刷立顯粉嫩透亮，煥發如陽光灑落般的立體光澤。這盤亮采餅不僅是化妝檯上的藝術品，更能輕鬆重現盛夏午後那份柔和暖意。

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▲迪奧 超完美持久亮采餅 限量版 6g／2,650元。（圖／品牌提供）

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周刊王, 打亮, 妝容

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